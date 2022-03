Top 5 canções de Selena Gomez que falam sobre relacionamentos tóxicos

A feiticeira mais famosa da Disney já fez muita gente chorar com suas interpretações no universo da música. Mas antes de numerar algumas das canções cantadas por Selena Gomez que falam sobre relacionamentos abusivos, vamos entender minimamente a trajetória da artista, que hoje é a pessoa mais seguida do Instagram no mundo, com cerca de 306 milhões de seguidores.

Selena Marie Gomez é uma das cantoras mais influentes do público adolescente e jovem-adulto no gênero Pop. A artista nasceu no dia 22 de julho de 1922 em Grand Prairie, Texas, nos Estados Unidos. Filha de pais mexicanos, sua carreira teve início nos anos 2000, no seriado infantil ‘Barney e Seus Amigos’. Nesse período, Selena tinha 7 anos de idade.

O que destacou Selena Gomez e a tornou conhecida mundialmente foi sua atuação no seriado da Disney, ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, lançada inicialmente em outubro de 2007. Na série, ela interpretava a feiticeira Alex, a protagonista queridinha do público que só se metia em confusão.

Veja mais: Atraso na atualização do Spotify Global gera memes na internet com a espera da nova posição do hit ‘Envolver’ de Anitta

Mas a carreira musical da artista se iniciou mesmo em 2009, assim que a cantora assinou seu primeiro contrato com a Hollywood Records. Como primeiro lançamento, Selena entregou seu primeiro álbum em estúdio ‘Kiss & Tell’. Esse foi apenas o início do que viria pela frente da arte de sua música.

Ao final do ano passado, Selena lançou seu álbum ‘Revelación’ completamente em espanhol, como homenagem a suas origens latinas. A cantora havia dito que se sentia cantando melhor nesse idioma, além de ter orgulho de suas raízes.

Relacionamentos e referências de situações tóxicas em discografia

Durante a trajetória de Selena, alguns de seus relacionamentos com pessoas do meio artístico consequentemente vieram a público. A artista já se envolveu com Taylor Lautner (estrela de ‘Crepúsculo’), Nick Jonas (um dos ‘Jonas Brothers’), Abel (Vocalista da banda ‘The Weeknd’) e alguns outros famosos. Porém, o envolvimento que ninguém esquece foi com Justin Bieber, o namoro mais midiático do casal que, para a tristeza e alegria de muitos, não deu certo.

Com os relacionamentos não consolidados, Selena possui uma gama de músicas a respeito de relações amorosas tóxicas. A própria artista também já assumiu ter sido tóxica em alguns de seus envolvimentos. Em entrevista com Lulu García-Navarro da NPR, a cantora assumiu que um de seus hits foi inspirado em seu namoro com Justin Bieber. Apesar de não podermos afirmar para quem exatamente são direcionadas todas as letras, a interpretação é livre.

1 – Rare

Faixa principal do álbum ‘Rare’, a música fala sobre não ser reconhecida como uma pessoa rara, sendo invisibilizada no relacionamento.

2 – Same Old Love

Do álbum ‘Revival’, a faixa ‘Same Old Love’ fala sobre estar cansada do “mesmo e antigo amor” que a deixou despedaçada.

3 – The Heart Wants What It Wants

Vinda do álbum ‘For You’, a música que fala sobre os desejos do coração expõe um machucado causado por um relacionamento que a desprezava e a colocava como louca.

4 – De Una Vez Por Todas

A mais recente, ‘De Uma Vez Por Todas’, vem do álbum ‘Revelación’. Em espanhol, Selena canta sobre estar mais forte após superar as turbulências de um relacionamento.

5 – Lose You To Love Me

Para completar a nossa lista, não poderíamos deixar de mencionar ‘Lose You To Love Me’, a faixa do álbum ‘Rare’ que arrancou muitas lágrimas dos fãs. Na música, Selena fala sobre um relacionamento tóxico, no qual precisou perder alguém para amar a si mesma. Esse som foi inspirado em seu término de relacionamento com Justin Bieber, como havia mencionado em entrevista a Lulu García-Navarro.