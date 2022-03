Onde assistir ao Oscar 2022?

A 94ª edição do Oscar acontece neste domingo (27), no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A cerimônia começa às 21h (horário de Brasília), mas cerca de 1h antes já começam os primeiros momentos do Oscar com a tradicional exibição do tapete vermelho.

Aqui no Brasil, o Oscar será transmitido em dois canais. Para espectadores da TV por assinatura, é possível acompanhar via TNT e TNT Series. Os influenciadores Aline Diniz e Michel Arouc assumem a apresentação.

Já para quem prefere o streaming, a Globo fará a transmissão, de forma gratuita, pelo Globoplay. Não será preciso ser assinante para acompanhar, mas a plataforma exige um cadastro. Por lá, a apresentação será feita por aria Beltrão, Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Dira Paes.

Dessa vez, a emissora não exibirá a cerimônia na TV aberta.

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood. A noite será comandada pelo trio de atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, as anfitriãs desta edição.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

Leia também: Beyoncé e Billie Eilish se apresentarão no Oscar 2022