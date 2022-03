Netflix: Outros suspenses para quem gostou de ‘Ninguém pode saber’

Se você gosta de espionagem, já imagina imediatamente um cara como o James Bond com seus disfarces e armas secretas, certo? Porém, uma nova onda no gênero de espionagem tem surgido nos últimos anos no cinema, com remakes modernos e trazendo especialmente mulheres elegantemente envolventes e com um toque mais atraente.

É por isso que você deve acrescentar na sua lista mais alguns thrillers com histórias de agentes secretos na Netflix.

‘O jogo mais frio’

O ator Bill Pullman é Joshua Mansky, um gênio da matemática problemático. Ele interpretou o detetive Harry Ambrose em The Sinner, lembra? Ambos estão na Netflix.

No filme, a crise dos mísseis cubanos ameaça a paz mundial em 1962. Mansky se prepara para jogar em uma verdadeira partida de xadrez, como se costuma dizer, entre Estados Unidos e União Soviética, mas durante o processo, se vê dentro de um jogo mortal de espionagem.

‘In From The Cold’

Esta série conta a saga de uma mãe solteira americana aparentemente normal, não fosse pelo fato de ser uma ex-espião russa. Margarita Levieva (de ‘Revenge’) estrela como Jenny Franklin, a personagem principal. Enquanto ela tenta ajustar a vida familiar relativamente tranquila, é surpreendida e encurralada pela CIA para ajudar com uma emergência relacionada ao terrorismo.

A série conta com oito episódios que retratam Jenny tendo que retornar ao seu passado como Anya, uma agente russa de engenharia biológica que deve usar suas habilidades únicas em uma nova missão contra um inimigo insidioso.