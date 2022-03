‘Inventando Anna’: A atriz Julia Garner visitou a real Anna na prisão e esta foi sua impressão

Anna Delvey, a real golpista que inspira a série da Netflix ‘Inventando Anna’, está atualmente sob custódia do Immigration and Customs Enforcement (ICE), no estado de Nova York. Mas isso não a impediu de participar de um podcast onde falou suas impressões sobre a série e também revelou teria conhecido a atriz que vive sua personagem na ficção.

Em entrevista ao podcast Orange County Jail, ela falou sobre seu encontro com Julia Garner, atriz que faz seu papel na série.

Para construir o papel, Julia Garner fez uma única visita à Anna na prisão, juntamente com a jornalista Jessica Pressler, cujo artigo publicado em 2018 trouxe à tona o conto dos golpes. “Ela foi muito legal”, disse Anna Delvey sobre Julia Garner. “Ela veio me ver e ela é uma garota muito doce”, contou a real Anna.

Na visita, ela pediu à atriz para treinar seu sotaque, que é bem diferenciado. “É tão estranho, porque a maneira como você se ouve, como se sua voz fosse completamente diferente quando você se ouve na TV”. Anna explica que antigamente falava francês, alemão e inglês diariamente e essa era a razão do seu peculiar jeito de falar.

Antes da estreia da série na Netflix, Anna afirmou que não tinha interesse em assisti-la. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Julia Garner disse que entende a escolha de Anna. “Respeito o que Anna faz em termos de querer ou não assistir à série. Essa é a escolha dela e tudo bem. Ela não tem que assistir à série”, disse a atriz.

Se você não assistiu à série da Netflix

‘Inventando Anna’ é uma série limitada de nove episódios que conta parte da história de Anna Delvey, uma jovem que se passou por uma rica herdeira alemã enquanto morava em Nova York entre 2013 e 2017. Nesse período ela conviveu com celebridades e membros da alta sociedade nova-iorquina. Ela fraudou pessoas, bancos e hotéis antes de ser presa em 2017.

Anna Sorokin, que hoje tem 31 anos, foi condenada sob várias acusações, dentre elas tentativa de furto, furto em segundo grau e roubo de serviços. Ela foi presa em 2018 sob a acusação de fraudar pessoas, empresas e instituições em mais de $ 200 mil dólares.

Em maio de 2019 ela foi considerada culpada sob um julgamento com júri popular por uma acusação de tentativa de furto, três acusações de furto e quatro acusações de serviços de roubo.

Anna recebeu uma pena de 4 a 12 anos de prisão e foi enviada para o presídio Albion Correctional Facility. Em fevereiro de 2021, ela foi libertada em regime condicional e, seis semanas depois de ter sido posta em condicional, ela precisou ir para a custódia do Immigration and Customs Enforcement (ICE). Isso porque o seu visto tinha expirado, então ela teria que ficar sob custódia do serviço de migração dos Estados Unidos.