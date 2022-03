Estas são as músicas que devem entrar no setlist de Martin Garrix no Lollapalooza

O DJ holandês Martin Garrix é um dos artistas que mais recebeu destaque nesta edição do Lollapalooza, dentre todos os estilos.

Geralmente, o Palco Perry’s by Doritos é o reduto da música eletrônica no festival, mas Garrix quebra essa fronteira para cruzar o Autódromo rumo ao Palco Ônix, onde encerra a última noite do festival

Ele se apresenta neste domingo (27), às 19h10, em um show de pouco mais de 1h de duração. Ele traz ao Brasil sua coleção de hits com astros do pop internacional, como Justin Bieber, Dua Lipa e Bebe Rexha.

Setlist de Martin Garrix no Lolla BR

Martin Garrix & Blinders - ID

Scared To Be Lonely (DubVision Remix)

Martin Garrix & Mesto - ID

Tremor

Martin Garrix & Brooks - ID

Martin Garrix & DubVision ft. Dewain Whitmore - ID (Keep Me Afloat)

High on Life

Matisse & Sadko vs. Martin Garrix & Clinton Kane - Now Or Never vs. Drown

Burn Out

In the Name of Love

Lewis Capaldi - Someone You Loved (Martin Garrix Remix)

Forbidden Voices

Martin Garrix & Vluarr - ID

Summer Days

Animals

Turn Up the Speakers

Together

I Could Be The One vs. Mistaken

Martin Garrix & Zedd ft. Emily Warren - ID

Like I Do

Backlash vs. Ocean

Lions in the Wild

Byte

Dragon

Don’t Look Down vs. Only For You

No Sleep

Martin Garrix & Justin Mylo ft. Dawn Golden - ID

Estas são as músicas que Martin Garrix tem incluído com mais frequência em seus shows deste ano, com algumas poucas variações de acordo com a apresentação.

Todas elas entraram no setlist para o Lollapalooza Chile 2022, realizado no fim de semana passado.

A edição 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

