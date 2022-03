Estas são as músicas que devem entrar no setlist de Black Pumas no Lollapalooza

O duo Black Pumas ainda é pouco conhecido do público brasileiro, mas chega ao Lollapalooza 2022 como uma das principais atrações do festival.

Eles vêm crescendo mundo a fora desde que se juntaram: em 2020, foram indicados ao Grammy na categoria de Artista Revelação.

Pela segunda vez no Brasil, eles se apresentam neste domingo (27), às 17h, em um show de aproximadamente 1h de duração. O duo antecede a apresentação do DJ Martin Garrix no Palco Ônix, o segundo maior do festival.

Setlist de Black Pumas no Lolla BR

Touch the Sky

Old Man

I Am Ready

Confines

Know You Better

Black Moon Rising

Angel

Mrs. Postman

More Than a Love Song

OCT 33

Ain’t No Love in the Heart of the City

Fire

Colors

Estas são as músicas que Black Pumas tem incluído com mais frequência nos shows deste ano, com algumas poucas variações de acordo com a apresentação.

As músicas destacadas em negrito foram executadas no festival Viva Latino, realizado nesta semana na Cidade do México. Por se tratar de um show maior, a apresentação no Brasil provavelmente incluirá mais músicas que no país da América do Norte.

A edição 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

