Esses atores estão no elenco da fazenda durante a 2ª fase do remake de ‘Pantanal’

O remake da novela “Pantanal” estreia, na segunda-feira (28), na Globo e os fãs da trama estão curiosos pelos detalhes dos personagens que fizeram sucesso em 1990, durante a primeira versão, que foi criada por Benedito Ruy Barbosa e exibida na TV Manchete.

Como em muitos remakes, a adaptação de Bruno Luperi será uma homenagem aos mais de 30 anos de transmissão e muitos personagens clássicos voltarão, como Juma, Zé Leôncio, Velho do Rio, Guta e Jove, entre tantos outros.

“Pantanal” contará com novos atores para os papéis clássicos da dramaturgia, mas também, alguns nomes da da primeira versão estarão de volta ao remake e, como a novela é repleta de núcleos e fases, separamos abaixo alguns nomes que estarão na fazenda, durante a 2ª fase da novela.

Marcos Palmeira

Marcos Palmeira volta à Pantanal" e interpreta personagem de Paulo Gorgulho, na primeira versão da novela (Reprodução)

O galã vai interpretar José Leôncio na fase adulta. O personagem será criado pelo pai e, após a morte precoce da mãe, seguirá em meio à peonada. Porém, após o desaparecimento de Joventino, o protagonista fica mais amargo e começa a carregar essa dor por toda sua vida.

Na trama, ele será casado com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles), da Mansão Novaes, com quem teve Jove (Jesuíta Barbosa). E também é pai de Tadeu (José Loreto), fruto de seu relacionamento com Filó (Letícia Salles/Dira Paes).

José Loreto

No remake de "Pantanal", José Loreto vai interpretar personagem que foi de Marcos Palmeira na novela original (Reprodução)

José Loreto será Tadeu, um homem simples, de poucas palavras e sem grandes ambições na vida. Na infância, ele troca os estudos pela garupa do padrinho, José Leôncio, e se torna um homem tangendo a boiada.

Recebe de José Leôncio a mesma educação que ele próprio havia recebido do velho Joventino. Mesmo depois que Filó diz a José Leôncio que Tadeu é seu filho, a pedido dela, o menino não tem um tratamento diferenciado. É peão e pronto. Tadeu se apaixona por Guta (Julia Dalavia), enquanto ela está interessada em Jove (Jesuita Barbosa). Em 1990, o personagem foi de Marcos Palmeira, que voltará no remake, como José Leôncio.

Guito

No remake de "Pantanal", Guito vai interpretar personagem que foi de Sergio Reis na novela de Benedito Ruy Barbosa (Reprodução)

O ator será responsável por Tibério, um homem maduro, que se torna o capataz da fazenda. Peão de carreira, ele ajuda José Leôncio a construir um império no Pantanal. Na ausência de José Leôncio, ele é a ordem e a justiça. Na novela original, o personagem foi interpretado por Sérgio Reis.

Gabriel Sater

No remake de "Pantanal", Gabriel Sater homenageia o pai Almir Sater (Reprodução)

Filho de Almir Sater, o ator vai interpretar Trindade, um violeiro que acaba se tornando peão. Mesmo trabalhando na fazenda, ele não abandona a sua viola e, também, a sua fé. Na novela criada por Benedito Ruy Barbosa, o personagem foi vivido por Almir Sater, pai do ator.

