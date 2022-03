Esses atores estão no elenco da fazenda durante a 1ª fase do remake de ‘Pantanal’

No Remake de "Pantanal", Renato Góes interpreta José Leôncio, na primeira fase da novela (Reprodução/Globo)

O remake da novela “Pantanal” estreia, na segunda-feira (28), na Globo e os fãs da trama estão curiosos pelos detalhes dos personagens que fizeram sucesso em 1990, durante a primeira versão, que foi criada por Benedito Ruy Barbosa e exibida na TV Manchete.

A fazenda de José Leôncio vai "pegar fogo" na primeira fase do remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução/Globo)

Como em muitos remakes, a adaptação de Bruno Luperi será uma homenagem aos mais de 30 anos de transmissão e muitos personagens clássicos voltarão, como Juma, Zé Leôncio, Velho do Rio, Guta e Jove, entre tantos outros.

“Pantanal” contará com novos atores para os papéis clássicos da dramaturgia, mas também, alguns nomes da da primeira versão estarão de volta ao remake e, como a novela é repleta de núcleos e fases, separamos abaixo alguns nomes que estarão na fazenda, durante a primeira fase da novela.

Irandhir Santos

Irandhir Santos e Cláudio Marzo fazem o mesmo papel em "Pantanal", mas em versões diferentes (Reprodução)

O ator vai interpretar Joventino Leôncio, um peão e ponteiro de uma comitiva que fez seu nome pelos sertões do Brasil. Ele é pai do protagonista da novela José Leôncio, que quando criança é vivido por Drico Alves. Um pai amoroso, ele começa uma criação de gado à sua maneira e vê a sua vida caminhar junto com a natureza. Na primeira versão, Cláudio Marzo deu vida ao personagem.

Renato Góes

José Leôncio será vivido por Renato Góes no remake de "Pantanal". O ator Paulo Gorgulho interpretou o papel em 1990 (Reprodução)

O galã vai interpretar José Leôncio na juventude. O personagem será criado pelo pai e, após a morte precoce da mãe, seguirá em meio à peonada. Porém, após o desaparecimento de Joventino, o protagonista fica mais amargo e começa a carregar essa dor por toda sua vida.

Na trama, ele será casado com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles), da Mansão Novaes, com quem teve Jove (Jesuíta Barbosa). E também é pai de Tadeu (José Loreto), fruto de seu relacionamento com Filó (Letícia Salles/Dira Paes). Na primeira versão, o personagem foi vivido por Paulo Gorgulho.

Leticia Salles

Filó será vivida por Leticia Salles no remake de "Pantanal". Tania Alves foi responsável pelo papel na TV Manchete (Reprodução)

No remake da novela “Pantanal”, Leticia Salles será Filó, que surge grávida de Tadeu (José Loreto) na fazenda de José Leôncio, onde passa a viver e trabalhar como empregada. Filó é a alma e o coração da casa.

Na trama, ela é uma mulher religiosa, apegada à sua fé, mas após ser expulsa de casa pela mãe aos 12 anos, encontra abrigo em uma currutela, local onde conhece José Leôncio meses antes de procurar por ele na fazenda. Em 1990, a personagem foi interpretada por Tania Alves, que atualmente segue atuando em séries.

Chico Teixeira e Fabio Neppo

Chico Teixeira e Ewerton de Castro interpretam o mesmo papel em "Pantanal". O primeiro no remake da Globo, o outro na versão original (Reprodução)

Chico Teixeira será Quim um personagem com a língua solta, que não consegue ficar sem falar os seus comentários quase sempre impertinentes. O ator que interpretou o peão na novela de Benedito Ruy Barbosa foi Ewerton de Castro.

Fabio Neppo e Marcos Caruso interpretam o mesmo papel em "Pantanal". O primeiro no remake da Globo, o outro na versão original (Reprodução)

Já Fabio Neppo interpreta Tião, um peão que se adaptou à vida pantaneira. Como todos os que seguem a toada de Joventino (Irandhir Santos) -e, mais tarde, a de José Leôncio (Renato Góes). O papel foi de Marcos Caruso, na versão original de “Pantanal”.

Tião e Quim se tornam mais que bons amigos, se tornam irmãos, e têm, um com o outro, a liberdade de sentir o que sentem e dizer o que pensam.

