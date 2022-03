Gêmeos? Mateus Solano de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ surpreende seguidores ao postar foto com irmão idêntico

Reprodução/Instagram Mateus Solano de férias após as gravações de 'Quanto Mais Vida, Melhor!' e seu irmão Gabriel Schenker na Bélgica.

Nesta quarta-feira (23), Mateus Solano fez uma publicação em seu Instagram que surpreendeu seus seguidores. Ao registrar postagem ao lado de seu irmão, Gabriel Schenker, a atenção dos internautas foi totalmente voltada à nítida semelhança entre os dois. O intérprete de Guilherme em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ deu o que falar com o compartilhamento em suas redes.

O ator que está de férias, após o fim das gravações de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, foi para a Bélgica em visita a seu irmão que não via pessoalmente há mais de dois anos. Da última vez em que tiveram contato presencialmente, a pandemia ainda não havia acontecido.

Na postagem do ator, diversos comentários ressaltaram a semelhança trazida pelos traços entre ele e seu irmão. O ator humorista e ex-jogador de futebol, Marco Luque, entrou na brincadeira e registrou o seguinte comentário: “Quem é quem?”

O ator global Mouhamedh disse “Rapaz, são gêmeos, né?” após ver a publicação do colega de emissora. Além dos fãs, amigos e colegas de profissão também não deixaram de registrar a semelhança entre Mateus e Gabriel.

O clima de saudade ficando para trás

No curto vídeo gravado em suas férias na Bélgica, Mateus Solano aparece sorridente enquanto anda de bicicleta com o irmão. O famoso clima de ‘saudade sendo matada’. Em legenda da publicação, o ator inseriu o seguinte texto: “2 anos e meio se ver meu irmão com quem vivi grudado até meus 20… tempo demais!”, escreveu o ator, acompanhado de um emoji de coração.

Veja mais: Valentina Herszage de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ compartilha mensagem carinhosa de parabéns ao parceiro de cena, Mateus Solano

A novela pelo roteiro de Mauro Wilson, ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, terá seu fim no mês de maio, dando abertura para outra trama das sete sobre a vida de dublês, ‘Cara e Coragem’.