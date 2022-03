Famosos homenageiam Taylor Hawkins, do Foo Fighters, nas redes sociais

A morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, aos 50 anos, pegou os fãs e amigos do baterista de surpresa e, nas redes sociais, muitos famosos homenagearam o artista, que se apresentaria no Lollapalooza, neste domingo (27).

A cantora Miley Cyrus, que também é uma das atrações do festival, que acontece em São Paulo, lamentou a morte do baterista, que foi encontrado morto em um quarto de hotel, na Colômbia.

Taylor Hawkins morre aos 50 anos (Reprodução)

No Instagram, a cantora pop postou uma foto de Hawking tocando e comentou: “Essa é a forma como vou me lembrar de você… meu show será dedicado a Taylor Hawkins. Minha lembrança favorita com Taylor é dançar em volta de sua bateria enquanto ele tocava a música Brass in Pocket [da banda The Pretenders]. Tocando repetidamente e imaginando a gente rindo… amor para sempre”.

Outro cantor americano que postou uma homenagem foi Ozzy Osbourne. Na foto ele escreveu: “Taylor Hawkins era realmente uma grande pessoa e um músico incrível. Meu coração, meu amor e minhas condolências vão para sua esposa, seus filhos, sua família, sua banda e seus fãs. Vejo você do outro lado”.

Já o Guns N’ Roses afirmou que Taylor “sempre fará falta” e Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles, disse: “Deus abençoe Taylor e traga paz e amor a toda sua família e banda”.

Em nota, os organizadores do Lollapalooza lamentaram morte de Taylor Hawkins e divulgaram, nas redes sociais, um texto de pesar pela morte do baterista. Oficialmente, o show do grupo, que seria no domingo (27), não foi cancelado, mas segundo a da Folha de São Paulo confirma que a apresentação não vai mais acontecer.

“Estamos absolutamente devastados pela perda do nosso amigo Taylor Hawkins”, diz a nota do Lollapalooza. Até o momento, a Polícia Nacional de Bogotá afirmou que a causa da morte do baterista “ainda não foi estabelecida”.

Nascido no Texas (EUA), a morte do músico teve a confirmação nas redes sociais da própria banda. “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins”, publicou o grupo no Twitter.

Taylor Hawkins entrou no Foo Fighters em 1997, depois de desentendimentos entre o líder Dave Grohl e o baterista à época, William Goldsmith. Era o segundo disco da banda e Grohl, ex-baterista do Nirvana, trocou todas as participações de Goldsmith pelas batidas de Hawkins.

Antes, Hawkins trabalhava com Alanis Morissette. O baterista era casado com Alison Hawkins desde 2005. Os dois tiveram três filhos: Shane, Annabelle e Everleigh.

