Estas são as músicas que devem entrar no setlist de Miley Cyrus no Lollapalooza

Não tem como negar: a principal artista desta edição do Lollapalooza Brasil é a cantora Miley Cyrus. Sua volta ao país é extremamente aguardada, principalmente por conta da nova fase da artista, que retorna ao pop rock.

Após uma série de shows mornos em 2014, na turnê do álbum “Bangerz”, Miley chega ao festival para espantar esse fantasma entre os fãs brasileiros. Ela sobe ao Palco Budweiser neste sábado (26), às 21h30, para uma apresentação de cerca de 1h30.

Em turnê pelo seu último lançamento, “Plastic Hearts”, Miley Cyrus deve entregar performances de hits como “Midnight Sky”, “Angels Like You” e “Heart of Glass”.

Mas quem é fã das antigas pode ficar tranquilo: a cantora deve incluir também faixas como “We Can’t Stop”, “Wrecking Ball” e até mesmo “The Climb”.

Miley Cyrus vai cantar música de Anitta?

De acordo com o Gshow, não apenas cantar uma música da brasileira: as duas estrelas vão se apresentar juntas no Lollapalooza. A informação foi confirmada por uma fonte ao portal.

Anitta e Miley irão interpretar “Boys Don’t Cry”, última música lançada pela carioca. A expectativa para que a estadunidense cantasse o hit era imensa, após um vídeo vazar nas redes sociais em que é possível ouvir Miley entoando alguns versos da música.

Setlist de Miley Cyrus no Lolla BR

We Can’t Stop

WTF Do I Know

Plastic Hearts

Heart of Glass (cover de Blondie)

Mother’s Daughter

4x4

SMS (Bangerz)

Dooo It!

23 (cover de Mike WiLL Made-It)

Never Be Me

7 Things

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (cover de Cher)

See You Again

Fly on the Wall

High

Jolene (cover de Dolly Parton)

You

Midnight Sky

The Climb

Wrecking Ball

Party in the U.S.A.

Estas são as músicas que Miley Cyrus tem incluído com mais frequência em sua atual turnê, com algumas poucas variações de acordo com a apresentação.

Todas elas entraram no setlist para o Lollapalooza Chile 2022, realizado no fim de semana passado. Também foi incluída “Nothing Breaks Like a Heart”, música que ela canta para o álbum do DJ Mark Ronson.

Estatisticamente, a cantora tem optado por abrir suas apresentações com “We Can’t Stop”. Para encerrar, ela tem experimentado “Party in the U.S.A.”, “Midnight Sky” e “The Climb”. Vale lembrar que a “Attention Tour” está apenas no começo, então alterações são comuns.

A edição 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

