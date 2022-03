Estas são as músicas que devem entrar no setlist de A$AP Rocky no Lollapalooza

A$AP Rocky se apresenta no Brasil pela primeira vez neste sábado (26), no Lollapalooza 2022. Embora seja um dos principais rappers dos Estados Unidos, por aqui ele acabou ganhando a alcunha de “namorado da Rihanna”, com quem tem um relacionamento.

Ele se apresenta às 20h10, em um show de aproximadamente 1h de duração. A$AP Rocky encerra a noite do Palco Ônix, o segundo maior do festival, pouco antes de Miley Cyrus se apresentar no palco principal.

Em sua estreia por aqui, A$AP Rocky deve entregar performances de hits como “LSD”, que tem ganhado as plataformas digitais.

Setlist de A$AP Rocky no Lolla BR

Lord Pretty Flacko Jodye 2

A$AP Forever

Praise the Lord (Da Shine)

Fuckin’ Problems

Pick It Up (cover de Famous Dex)

Sundress

L$D

Wild for the Night

Love$ick (cover de Mura Masa)

Work (cover de A$AP Ferg)

Slob on My Knob / Plain Jane / No Limit

Doja (cover de $NOT)

Doja

MAZZA (cover de slowthai)

Yamborghini High

R.I.P. (cover de Playboi Carti)

Everyday

Estas são as músicas que A$AP Rocky tem incluído com mais frequência nos shows deste ano, com algumas poucas variações de acordo com a apresentação.

As músicas destacadas em negrito foram executadas no Lollapalooza Chile 2022, realizado no fim de semana passado. Também entrou “Grim Freestyle”.

A edição 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

