Conheça os principais atores que estão no remake de ‘Pantanal’

O remake da novela “Pantanal” estreia, na segunda-feira (28), na Globo e os fãs da trama estão curiosos pelos detalhes dos personagens que fizeram sucesso em 1990, durante a primeira versão, que foi criada por Benedito Ruy Barbosa e exibida na TV Manchete.

Como em muitos remakes, a adaptação de Bruno Luperi será uma homenagem aos mais de 30 anos de transmissão e muitos personagens clássicos voltarão, como Juma, Zé Leôncio, Velho do Rio, Guta e Jove, entre tantos outros.

“Pantanal” contará com novos atores para os papéis clássicos da dramaturgia, mas também, alguns nomes da da primeira versão estarão de volta ao remake e, como a novela é repleta de núcleos e fases, separamos abaixo alguns nomes que estarão no remake da novela.

Enrique Diaz

José Dumont e Enrique Diaz viveram o pai de Juma em versões diferentes da novela "Pantanal" (Reprodução)

O ator vai interpretar Gil, um homem simples que é casado com Maria Marruá e pai de Juma, protagonista da novela. Ele abandonou o Paraná para tentar a vida no Pantanal, região que escolheu morar após precisar fugir de um crime. Na novela que foi ao ar em 1990, na TV Manchete, o personagem foi vivido pelo ator José Dumont.

Juliana Paes

Maria Marruá foi interpretada por Cássia Kis, na primeira versão, e por Juliana Paes, no remake de "Pantanal" (Reprodução)

A atriz, que encerrou seu contrato com a Globo, vive Maria Marruá, na primeira fase do remake. Mãe de Juma, ela tem um passado sofrido, já que enterrou três filhos. Ao engravidar de Juma, ela recebe a filha com ar de maldição, em um parto na beira do rio com o intuito de colocá-la na canoa e empurrá-la para as águas.

Na novela de Benedito Ruy Barbosa, o papel ficou com Cássia Kis, que está longe dos folhetins desde “Segundo Sol”, mas que, recenetemente, interpretou uma personagem na série “Desalma”, que está disponível no Globoplay.

Alanis Guillen

Em "Pantanal", Cristiana Oliveira foi Juma, na primeira versão, e Alanis Guillen será na segunda (Reprodução)

A atriz aparece na segunda fase da trama, quando interpreta Juma Marruá durante a juventude. Filha de Gil e Maria, ela cresce sob os cuidados da mãe, que a ensina a se defender de tudo e todos.

Na trama, ela exibe a arte da caça e a capacidade de não depender de ninguém para nada. Sua vida muda quando conhece Jove, por intermédio do Velho do Rio, que traz o rapaz ferido para sua tapera. Em 1990, a atriz Cristiana Oliveira foi quem encarou o papel de Juma e, mesmo fora da novela, a famosa conversou com a nova protagonista.

Bella Campos

Em "Pantanal", Bella Campos e Andréa Richa interpretam Muda, porém em versões diferentes (Reprodução)

Na pele de Muda , Bella Campos também está no remake de “Pantanal”. A personagem vai à região em busca do que considera justiça pela morte de seu pai, assassinado por Gil, quando ela era um bebê. Na verdade, a personagem não é muda. Mas, quando Maria Marruá descobre que ela está espreitando a tapera, ela finge não falar. Na história de Benedito Ruy Barbosa, Andréa Richa foi Muda. Com o fim da TV Manchete, a atriz abandonou a carreira.

