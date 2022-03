Conheça a série que tornou cena bizarra viral no TikTok: ‘Vingança Sabor Cereja’

A série que foi lançada em agosto do ano passado na Netflix, ‘Vingança Sabor Cereja’, não teve muito destaque no período em que foi estreada. Inclusive, talvez você nem tenha ouvido falar dela. Não dá para negar que produção contém uma narrativa e cenas bem esquisitas. Inclusive, uma das cenas bizarras, gerou uma trend viral no TikTok, a qual os usuários registram suas reações.

Tendo se tornado viral nos últimos dias, ‘Vingança Sabor Cereja’ ficou conhecida em diversas partes do mundo por uma cena específica, que causou estranheza no público ao se deparar. Confira o compilado de algumas reações no TikTok:

Para quem tiver curiosidade sobre a cena que viralizou, está localizada no quarto episódio, a partir do minuto 35. Se você for curiosa ou curioso, vale lembrar que a indicação da produção é apenas para maiores de 18 anos.

Usuários do Twitter também deixaram registrado suas impressões sobre a tão falada cena. Um dos usuários fez o seguinte tweet: “P*rra, estou muito traumatizado com essa série ‘Vingança Sabor Cereja’. Que p*rra de série é essa? Pior que agora vou ver até o final porque quero saber sobre o passado da Boro (personagem de Catherine Keener).”

Porra tô muito traumatizado com essa série "vingança sabor cereja" Que porra de série é essa? Pior que agora vou ver até o final pq quero saber sobre o passado da boro. — C.H (@Laporttttt) March 17, 2022

Outra usuária realizou a seguinte postagem: “A pior escolha que eu fiz foi ir na onda do TikTok e abrir a série ‘Vingança Sabor Cereja’ no minuto ‘35′ do episódio 4. Juro por Deus, se arrependimento matasse eu estava a sete palmos agora.”

a pior escolha q eu fiz foi ir na onda do tiktok e abrir a série Vingança Sabor Cereja no min 35 do ep 4 juro por deus se arrependimento matasse eu tava a sete palmos agr — emanu (@emcstne_) March 14, 2022

Veja algumas outras impressões:

série vingança sabor cereja, Ep 4 no minuto 34 em diante, eu tô ????????? até agr sem entender exatamente com essa cara pic.twitter.com/3WNJkf7hna — Polline Teixeira (@pollineteixeir) March 15, 2022

mano o ep 4 da serie vingança sabor cereja 🤢 — LOO_HYE_33 (@snsdcaos) March 23, 2022

manfo pq q eu fui ver aquele negócio de vingança sabor cereja na netflix quero arrancar meus olhos — elly. (@kaicIip) March 22, 2022

A trama de ‘Vingança Sabor Cereja’

Com o lançamento em agosto do ano passado, a trama original da Netlfix foi baseada na obra de Todd Grimson, publicada em 1996. A séria apresenta diversos arcos fora do comum. Confira a sinopse da série pelo Adoro Cinema:

“Baseado no romance de Todd Grimson, Vingança Sabor Cereja acompanha a cineasta aspirante Lisa Nova (Rosa Salazar) quando ela chega na ensolarada e calorosa Los Angeles dos anos 1990. Seu sonho de se tornar diretora rapidamente se torna um pesadelo quando ela se vê envolvida em uma misteriosa jornada sobrenatural cheia de vingança, sexo e magia.

Ela recebe uma preciosa oportunidade de vender sua ideia para um grande produtor de Hollywood, Lou Burke (Eric Lange), mas quando pensa que finalmente vai realizar seu grande desejo de construir uma carreira no cinema, ela acaba sendo apunhalada pelas costas por Lou que, depois de ser rejeitado por ela, acaba arruinando seu tão sonhado projeto.

Furiosa e arrasada, Lisa recebe a oportunidade de se vingar quando conhece Boro (Catherine Keener), uma mulher misteriosa e cheia de segredos. Boro convence Lisa que tem poderes sobrenaturais e pode ajudá-la a amaldiçoar Lou, acabando de vez com a carreira dele. Mas as coisas rapidamente saem do controle e Lisa se vê encurralada em um complexo jogo de poder.”