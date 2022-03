BBB 22: Paulo André vence a prova do anjo e poderá salvar um aliado do paredão

Paulo André, ou apenas PA, venceu a prova do anjo do “BBB 22″, que aconteceu neste sábado (27), e vai conseguir imunizar um de seus aliados. Agora, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby aguardam o veredicto do atleta, que será dado no domingo (27), durante o programa ao vivo, na Globo.

O famoso gabaritou a prova, que foi feita em dupla e os participantes precisavam encostar um capacete no suporte de escova de dente giratória e, após depois, arremessar bolas por debaixo de uma trave. O objetivo da dinâmica era limpar o dente projetado no jardim da casa do reality show.

Além do atleta, Lucas e Pedro Scooby, Eslovênia e Jessilane, Douglas Silva e Natália e, por último, Arthur Aguiar, que fazia dupla com o vencedor, participaram da prova do anjo do “BBB 22″. Já Linn da Quebrada, que é a líder da semana, Eliezer e Gustavo não concorreram ao anjo.

LEIA TAMBÉM: Famosos homenageiam Taylor Hawkins, do Foo Fighters, nas redes sociais

A semifinal da competição foi disputada por Pedro Scooby, Jessilane, Natália e Paulo André. Já na penúltima fase, Pedro Scooby conseguiu seguir para a final junto com Paulo André, que acabou ganhando a prova deste sábado (26).

Na hora de decidir quem ficava com o castigo do monstro, Paulo André escolheu tirar Lucas e Eslovênia do VIP e colocou os dois na brincadeira. Agora, eles perderam 300 estalecas e estão enfrentando o castigo da canoa.

LINN LÍDER DO ‘BBB 22′

A dinâmica da Prova do Líder desta semana trouxe o desafio de resistência aos brothers para alcançarem o tão desejado posto de liderança da semana. Grudados em um batom gigante, Linn da Quebrada levou a melhor após mais de 17 horas na competição.

Linn da Quebrada, Douglas Silva, André e Pedro Scooby foram os que sobraram na dinâmica em busca do título de liderança. Entretanto, após 17 horas de competição, os três participantes desistiram do posto em conjunto.

A famosa conquistou sua primeira liderança no reality, após muita resistência e força durante prova que exigia concentração e paciência. Durante o desafio, Pedro Scooby havia elogiado a determinação de Lina, classificando-a como “mulher guerreira”. A vaga da participante já está garantida no Top 10 dos que restaram no ‘BBB 22′.

LEIA TAMBÉM: Iza grávida? Cantora posta vídeo de biquíni e revela aos fãs