Atualização no podcast do trio: 2ª temporada de ‘Only Murders in the Building’ ganha data de estreia

Para tudo! Agora pegue seu fone de ouvido e bloquinho de notas, pois os criadores do podcast de investigação criminosa mais badalado prometem voltar com tudo na segunda temporada de ‘Only Murders in the Building’. Abra seu bloco de anotações e marque a data para não perder a estreia da trama sobre o trio de investigadores.

Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short anunciaram em suas redes sociais nesta sexta-feira (25) o retorno de seus personagens, acompanhado da data de estreia da segunda temporada de ‘Only Murders in the Building’. Em tradução livre, ‘Apenas Assassinatos no Edifício’, a trama trará de volta os personagens Mabel (Selena), Charles (Steve) e Oliver (Martin) com novas investigações de crimes, junto de seu podcast.

Em clipe divulgado nas redes sociais, os atores da série aparecem se divertindo e logo anunciam a data de estreia. ‘Only Murders in The Building’ será lançada no dia 28 de junho deste ano pela plataforma Hulu. A primeira temporada pode ser encontrada para os assinantes da Star+ no Brasil, mas ainda não há confirmação de que a segunda temporada terá a estreia simultânea com a dos Estados Unidos.

A trama de ‘Only Murders in The Building’

Com a criação de Steve Martin e John Hoffman, a série conta a história de três estranhos que se cruzam aleatoriamente no prédio em que moram. Após um crime sem explicação acontecer no edifício, os três se unem para investigar ocorrido, ao perceberem que possuem interesse mútuo no caso.

Ao suspeitarem de um assassinato, Mabel, Charles e Oliver começam sua jornada de juntar provas e solucionar o caso. Enquanto fazem isso, o trio cria um podcast sobre a investigação e passa a transmiti-lo a cada atualização de suas buscas. No meio de tantas mentiras, os três percebem que o suposto assassino pode estar a sua volta, complicando a situação dos podcasters.

Além do elenco antigo, o produtor executivo e estrela da trama Martin Short contou ao Deadline que novos atores estão escalados para essa segunda fase da série. Cara Delevingne, modelo e atriz que interpretou Magia em ‘Esquadrão Suicida’, também integrou ao elenco e terá papel de destaque.