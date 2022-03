Atrizes de ‘Sex Education’ e ‘Bridgerton’ estarão juntas em novo filme

A comédia britânica ‘Seize Them!’ já está em fase de produção e tem no elenco estrelas de séries da Netflix. A informação foi dada pelo site especializado em entretenimento The Hollywood Reporter e o elenco contará com Aimee Lou Wood, de ‘Sex Education’ e Nicola Coughlan, de ‘Bridgerton’.

O filme é uma comédia liderada por mulheres e ambientada na Grã-Betanha durante a Idade Média, ou Idade das Trevas. A Rainha Dagan, vivida pela atriz Aimee Lou Wood é uma monarca com um ego enorme, mas será deposta após uma revolução liderada pela carismática Joan, interpretada por Nicola Coughlan.

Com a revolução em marcha, a Rainha se torna uma fugitiva em suas próprias terras, onde é oferecida uma grande recompensa por sua cabeça. Com a ajuda de uma antiga serva, Shulmay, interpretada pela atriz Lolly Adefope, a Rainha Degan enfrenta muitas dificuldades para tentar reconquistar seu antigo lugar.

O filme é dirigido por Curtis Vowell, escrito por Andy Riley e produzido por Damian Jones e Matthew James Wilkinson. Ainda não se sabe em qual streaming o longa deve estrear, mas o filme é financiado pela Entertainment Film Distributors (EFD), que também o está lançando no Reino Unido. e Irlanda.

“Estamos muito animados por trabalhar com as jovens atrizes mais engraçadas da atualidade como Aimee, Lolly e Nicola, bem como os épicos Nick Frost e Jess Hynes”, disse o shorunner da série Damian Jones.