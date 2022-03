Sikêra Jr. terá que pagar multa de R$ 300 mil por chamar Xuxa de pedófila

A Justiça de São Paulo condenou o apresentador Sikêra Jr., do Alerta Nacional, e a RedeTV! a indenizarem a apresentadora Xuxa Meneghel em R$ 300 mil por danos morais, segundo noticiou o Notícias na TV.

Em sua decisão, a juíza Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano criticou programas como o Alerta Nacional. “Destacam-se, ainda, as críticas a esse tipo de jornalismo, de desprestígio à pessoa em detrimento da análise argumentativa de suas ideias, em programas muito mais de entretenimento do que informativo, camuflando-se ofensas desmedidas na narrativa jocosa”, disse.

Os ataques de Sikêra a Xuxa começaram em 2020, depois que ela criticou nas redes sociais uma matéria exibida no Alerta Nacional onde um homem aparece estuprando uma égua. No programa deste dia, Sikêra chamou dois de seus ajudantes para simulares a cena de estupro do animal ao vivo.

A partir daí, o apresentador da Rede TV! passou a atacá-la, chamando-a de pedófila, por ela ter feito uma cena de nudez com um menor no filme Amor Estranho Amor (1982) e a acusou de fazer apologia às drogas, usando como argumento uma declaração de Xuxa de que sua mãe fazia uso de maconha medicinal para tratar de uma doença degenerativa.

Por fim, Sikêra acusou a rainha dos baixinhos de incentivar “a safadeza, putaria e suruba” por causa do livro que Xuxa lançou (Maya, o Bebê Arco-Íris),que conta a história de uma criança que tem duas mães.

Xuxa entrou na Justiça pedindo indenização de R$ 500 mil por calúnia e a sentença em primeira instância saiu somente agora. Além dos R$ 300 mil, o apresentador do Alerta Nacional e a Rede TV! terão ainda que arcar com os custos do processo, estimado em mais R$ 60 mil. Os condenados podem recorrer da decisão.