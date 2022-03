Saiba por que a atriz de ‘Abracadabra’ recusou o papel no segundo filme

Sabemos que ‘Abracadabra 2′ está sendo produzido desde o ano passado. O filme é uma sequência direta do filme original de 1993, retornando a história das irmãs bruxas Sanderson, interpretadas por Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker em seus papéis icônicos como as irmãs Sanderson Winifred, Mary e Sarah Sanderson respectivamente.

Segundo o site especializado Entertainment Weekly, a atriz Thora Birch, que interpretou a menina Dani Dennison no filme de 1993, recusou o convite da Disney para o novo filme. Uma fonte próxima à atriz disse à Entertainment Weekly que ela teve que recusar devido a conflitos de agenda.

O novo roteiro se passa 29 anos após o filme original e é sobre três jovens estudantes do ensino médio que são forçados a lidar com o retorno das irmãs Sanderson na noite de Halloween, na atual Salem, Massachusetts.

No novo elenco estão Whitney Peak como Becca, Lilia Buckingham como Cassie, Belissa Escobedo como Izzy, Tony Hale como Jefry Traske e Sam Richardson, Hannah Waddingham e Froy Guitterez em papéis atualmente não revelados.

Embora o filme seja considerado uma sequência do original, os atores do longa de 1993 não devem estar presentes. Até agora, sabemos que, deixando de lado as três atrizes principais, somente o ator Doug Jones, que interpretou o zumbi Billy Butcherson, deve retornar.

A fonte do Entertainment Weekly disse ainda que a Disney pediu a Thora Birch para desempenhar um “bom papel coadjuvante” como uma versão adulta de Dani, mas suas obrigações com a série inspirada na ‘Família Addams’, da Netflix, a impediram de ingressar na produção.