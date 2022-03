Prova do líder do ‘BBB 22’ completa 15 horas e quatro participantes seguem

Participantes seguem na 10ª prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Douglas Silva, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby não desistiram de conquistar a liderança do “BBB 22″, mesmo após 15 horas de disputa.

Até agora, sete participantes deixaram a disputa pelo cargo mais desejado do reality show da Globo. Gustavo foi o primeiro a deixar a competição, ele desistiu pouco depois da prova atingir sete horas de duração.

Prova do líder no 'BBB 22' é de resistência nesta semana Globoplay (Reprodução)

Depois, Arthur Aguiar foi eliminado após apoiar o joelho na base de acrílico, pouco antes da prova completar 9 horas. Em seguida, Eliezer saiu da disputa após mais de 10h de competição. Na sequência, Jessilane e Natália sairam.

Depois, Eslovênia resolveu sair da competição e logo atrás dela seu ficante, Lucas, também desistiu. Quem será que vence essa?

LÍDERES DO BBB 22

Arthur Aguiar foi o último líder do “BBB 22″. O famoso venceu, ao lado de Lucas Bissoli, uma prova que exigia agilidade e muita parceria. Após a vitória, a dupla precisou chegar em um consenso e o ator acabou ocupando o posto mais desejado do “BBB 22″, pela primeira vez.

Arthur Aguiar conquista a liderança do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Falando no rei da piscadinha, Lucas comandou a casa duas vezes. A primeira foi depois de uma prova de habilidade e sorte, onde foi preciso jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos. Já a segunda aconteceu após uma prova de resistência que durou 24 horas e precisou ser decidida em sorteio.

Pedro Scooby também foi o líder. O surfista venceu uma prova onde os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. O famoso foi o mais rápido e conquistou o quarto mais desejado do “BBB 22″.

Pedro Scooby é líder no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Antes dele, o líder do reality show da Globo foi Paulo André, que venceu a segunda prova de resistência da 22ª temporada, que foi marcada por problemas logo no início e demorou 8 horas.

A influenciadora digital Jade Picon também teve seus momentos de glória. Antes de ser eliminada, a famosa conquistou a quarta e a terceira liderança do “Big Brother Brasil”. Já Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do programa e Douglas Silva foi o primeiro líder do reality show.

Após 13 rodadas, Jade Picon foi a primeira líder da 22ª temporada do "BBB" (Reprodução/Globo)

