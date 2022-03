“Não sou uma vigarista” diz a real Anna Delvey de ‘Inventando Anna’

‘Inventando Anna’ estreou dia 11 de fevereiro na Netflix e, deste então, tem se mantido como uma das séries da lista dos Top10 da Netflix não somente no Brasil, mas em outros países também. Trata-se de série limitada a oito episódios e criada por Shonda Rhimes, a mesma por trás de ‘Bridgerton’ e ‘Grey’s Anatomy’, que é baseada na história real da falsa herdeira alemã Anna Delvey.

Anna Delvey fingiu ser uma socialite alemã e enganou diversas celebridades, banqueiros e hotéis de Nova York. A série é uma adaptação dessa história, que ficou conhecida após o artigo assinado pela jornalista Jessica Pressler, publicado na New York Magazine em 2018.

Alex Cooper entrevistou Anna Delvey em seu podcast Call Her Daddy, e ela afirma que não é uma golpista. Alex pergunta a Anna o que diferencia ela de uma vigarista: “Eu não sou uma performer”, responde ela.

Sobre sua alegação de que seria uma herdeira alemã, a milionária de fachada ficou um tanto quanto irritada e respondeu “Que tipo de pergunta é essa? Isso é completamente ridículo”. Ela acrescentou: “Eles deveriam apresentar provas, quem me acusou disso, então eu posso ver as provas”.

Quando perguntada sobre as mentiras contadas para aplicar os golpes, tais como as informações sobre o dinheiro que possuía no banco ou sobre o passado de sua família, Anna disse que nunca gostou de contar mentiras sem sentido, mas que não saberia dizer um momento exato em que mentiu. “Nunca tive a intenção de prejudicar permanentemente alguém”, disse ela.

Delvey também deixou claro que a cena em que aparece tendo uma overdose de remédios na série nunca aconteceu de verdade, mas foi algo inventado pela produção para adaptação às telas.

O que aconteceu com Anna Delvey?

Anna Delvey, cujo verdadeiro nome é Anna Sorokin, foi presa depois de ter sido condenada por tentativa de furto, três acusações de furto e uma contravenção por roubo de serviços.

Depois de cumprir apenas três anos de sua sentença original (de 4 a 12 anos), Anna Sorokin foi libertada da prisão em 11 de fevereiro de 2021, por bom comportamento, e pasmem: voltou aos velhos hábitos. Tendo recebido cerca de $ 230 mil da Netflix, por direitos de imagem, ela estava hospedada no NoMad, um luxuoso hotel em Nova York. Ela continuou postando fotos em seu perfil no Instagram.

Um mês após sua libertação, em março de 2021, Anna foi levada para a custódia do Immigration and Customs Enforcement, pois seu visto americano expirou. Manny Arora, advogado de Anna, confirmou à Forbes que na segunda-feira, 14 de março, uma petição para suspender a deportação dela foi apresentada e Anna Sorokin continua detida no Orange County Correctional Facility em Goshen, Nova York, onde está há quase um ano.

Advogados e o próprio serviço de imigração confirmaram que Sorokin permanece em solo norte-americano. Ela inclusive disse ao New York Post que está sendo punida acima do normal por um crime pelo qual já pagou e por uma dívida que já quitou. Segundo ela, cerca de $ 200 mil dólares recebidos de créditos pela Netflix já foram usados para sanar todas as suas dívidas.