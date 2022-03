Mark Ruffalo cita Anitta e faz apelo aos eleitores brasileiros de 16 e 17 anos

“Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Têm até dia 4 de maio para o fazerem”, escreveu o astro da Marvel Mark Ruffalo no Twitter ao responder o tweet de Anitta com a mesma mensagem.

In 2020, Americans only defeated Donald Trump because record voters used their democratic rights, especially young people. To defeat Bolsonaro, Brazilians aged 16 and 17, must register to vote in the next elections. They have until May 4th to do this at https://t.co/EzvkuIzyrL https://t.co/cbIfSWYwZ9 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 24, 2022

Antes de ser o Hulk do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe), Mark Ruffalo fez filmes e séries memoráveis, tendo sido nomeado e ganhador de vários prêmios do cinema. Para citar alguns: Ganhador do Globo de Ouro em 2021 por ‘I Know This Much Is True’; Ganhador do Screen Actor Guild Awards em 2016 por ‘Spotlight’; Ganhador do Premiere Emmy Awards em 2014 por ‘The Normal Heart’.

Ruffalo é um ator que fala constantemente sobre política e que se define como um “defensor da justiça climática com um olho em um futuro melhor”. Esta não foi a primeira vez que Ruffalo falou sobre política em suas redes sociais.

Em 2015, ele apoiou a campanha norte-americana “Education Is Not a Crime” entre muitos artistas e intelectuais para chamar a atenção para a negação sistemática do governo iraniano de educação universitária para jovens bahá'ís.

Nas eleições norte-americanas de 2016, o ator apoiou o candidato democrata Bernie Sanders. No mesmo ano, Mark Ruffalo narrou e produziu o documentário ‘Dear President Obama: The Clean Energy Revolution Is Now’, que analisou a posse ambiental e o legado do presidente Barack Obama em relação à expansão maciça da perfuração de petróleo e gás natural.

Em outubro de 2019, Ruffalo twittou que defendeu no Twitter que o ex-presidente norte-americano George W. Bush fosse levado à justiça pelos crimes da Guerra do Iraque. No mesmo ano, juntamente com outras figuras públicas, assinou uma carta apoiando o líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, descrevendo-o como “um farol de esperança na luta contra o nacionalismo de extrema-direita emergente, a xenofobia e o racismo em grande parte do mundo democrático” e apoiou o candidato ele nas eleições gerais de 2019 no Reino Unido.

Essa não é a primeira vez que Mark Ruffalo se refere à Bolsonaro. Em dezembro de 2019, o ator tuitou: “Bolsonaro e sua turma estão servindo de bode expiatório às mesmas pessoas que protegem a Amazônia dos incêndios que ele mesmo permitiu. Pergunte a si mesmo: o que mudou recentemente no Brasil para que isso aconteça agora? Bolsonaro e suas políticas (não) ambientais”.

Bolsonaro and his ilk are scapegoating the very people protecting the Amazon from the fires he himself has allowed to happen.



Ask yourself: what has recently changed in Brazil to have this happen now? Bolsonaro and his (non)environmental policies. https://t.co/pbiQZkch58 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) December 2, 2019

Serviço

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o mês de fevereiro deste ano registrou o menor número da história de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor. Vale lembrar que, para estes eleitores o voto é facultativo.

Até agora, cerca de 830 mil adolescentes se registraram para votar. Um número baixo se compararmos com fevereiro de 2018, quando 1,4 milhão de jovens na mesma faixa etária já tinham dado entrada no pedido do documento.

Para pedir o Título de Eleitor pela primeira vez, acesse: https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/tudo-sobre-titulo-de-eleitor/