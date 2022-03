Maíra Cardi veste roupa de pão por Arthur Aguiar e redes sociais reagem

A coach fitnesse influenciadora digital Maíra Cardi usou uma roupa com pães de mentira pendurados para homenagear o marido, Arthur Aguiar, que tem fugido da dieta dentro da casa do “BBB 22″ e abusado dos carboidratos.

Maíra usou o modelito inusitado para divulgar a nova música do amado, “Fora da Casinha”, em parceria com Mathues Fernandes.

“Obs: Os pães são de mentira “mandei fazer artificial”. Sim eu sou o tipo de mulher que veste a camisa, que se entrega, que acredita, que briga, que luta, que cria o meme, que muitas vezes é o meme, empresária, esposa mãe MULHER! Na saúde na doença , na alegria e na tristeza! Conte comigo sempre meu amor @arthuraguiar”, escreveu a influencer.

O texto continua: “Eu não sei dançar, eu não gosto de dançar, eu não como pão eu não gosto de pão! Mas não é sobre mim, é sobre você! Sobre amor, sobre respeito, sobre lealdade, sobre perdão, sobre AMAR sobre ACREDITAR quando ninguém acredita mais….É sobre não desistir, é sobre promessa divina! Nosso pãozinho acaba de lançar mais um sucesso! FORA DA CASINHA com Matheus Fernandes. Já está disponível em todas as plataformas digitais!Divirta-se e se jogue!Link da música na bio do @arthuraguiar ESCUTEMMM #bbb22 #teamarthur”.

Assista:

Nas redes sociais, o vídeo da Maíra dançando vestida de pão deu o que falar. Confira:

Vídeo íntimo vazado

No início da semana, Maíra Cardi desabafou em suas redes sociais sobre um vídeo íntimo vazado ao sair do “BBB 9″.

O discurso da influencer estava relacionado com o suposto tweet de Felipe Andreoli que a chamou de “ex-BBB b*queteira”. Maíra relembrou a época em que seu atual companheiro realizou a filmagem de sexo do casal, sem seu consentimento.

“Há 13 anos, quando eu saí do BBB, uma menina tonta, sofri um grande abuso e um grande crime. Uma vez eu estava na cama com meu marido num momento íntimo, sexo oral, e ele filmou. E durante o vídeo de 30 segundos eu pergunto ‘Você não está me filmando, né?’, e ele fala ‘Não’, e o vídeo acaba. Esse vídeo foi parar em todas as capas, em todos os jornais, e naquela época você ficava muito tempo na capa do jornal”, disse.

“O que aconteceu comigo, você não lembra? Mas eu lembro. Eu andava na rua e as pessoas falavam ‘prostituta, b*queteira, vagabunda’. Por quê? Porque eu estive na cama com o meu marido e ele resolveu soltar um vídeo. E aí eu, vítima, fiquei de prostituta, vagabunda, b*queteira.”, continuou.

Maíra relatou ainda ter sofrido machismo diário não só da rua, mas também da classe artística por ser ex-BBB e lhe darem o rótulo de mulher ‘inútil’ e ‘burra’.