Mãe de Lucas do ‘BBB 22′ aprova relacionamento entre seu filho e Eslovênia: “Está sendo muito importante para os dois”, diz

No Big Brother Brasil, o público costuma aprovar ou desaprovar os casais que se formam dentro da casa. Na maioria das vezes, os motivos se resumem ao jogo, favoritismo e por preservação de alguém do elenco por parte da audiência. Contudo, além da aprovação dos telespectadores, as mães também estão se pronunciando. Nesta edição, o casal em questão é Lucas e Eslovênia, os dois participantes ‘pipoca’ do ‘BBB 22′.

A relação entre Lucas e Eslovênia foi aprovadíssima pela mãe do participante. Ao responder perguntas de fãs, a mãe de Lucas, Evandra Bissoli, revelou que o romance entre os ‘pipocas’ está mais que aprovado.

“Sobre o relacionamento do Lucas e da Eslô, estou gostando muito. Dá para ver que os dois se respeitam muito, têm um carinho muito grande um pelo outro. São uns fofos. Um dando força para o outro ali dentro. Está sendo muito importante para os dois”, respondeu a mãe.

O romance entre Lucas e Eslô

Tendo formado o primeiro casal da edição 22 do Big Brother Brasil, Lucas Bissoli e Eslovênia Marques continuam mostrando uma solidez dentro do reality. Não sabemos o que será do casal do lado de fora, pois a partir do momento em que os participantes deixam o programa, as coisas podem mudar completamente.

Ao mencionar a aprovação do relacionamento entre seu filho e Eslovênia, a mãe de Lucas falou sobre a dificuldade do filho ao lidar com situações que exponham sua timidez, já que o brother é uma pessoa mais reservada.

“Essa dificuldade dele se expressar, é um pouco de timidez. No ao vivo ele fica muito nervoso, dá ‘pra’ perceber. Lucas sempre foi muito tranquilo, não gosta de confusão, de problema. Ele prefere sair e mudar de assunto do que arrumar problema com alguém”, contou Evandra.

O casal segue firme no reality, porém só se saberá o futuro da relação entre os dois assim que estiverem fora da casa. Vale lembrar que em uma Festa do Líder, Lucas e Eslô realizaram a cerimônia de casamento de mentirinha.