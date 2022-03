Jojo Todynho mostra como ver o celular do marido sem ele perceber

Funkeira Jojo Todynho está casada com o militar Lucas Souza (Reprodução)

O casamento de Jojo Todynho e o militar Lucas Souza virou público desde o anúncio do noivado e com os boatos de separação sempre surgem, a cantora resolveu mostrar aos seguidores que está atenta aos contatos do marido.

Em uma foto, divulgada no stories do Instagram, nesta quinta-feira (24), a famosa mostrou aos fãs sua “técnica” para dar aquela “conferida” no celular de Lucas Souza, sem ele perceber.

Na foto, Jojo Todynho aparece ao lado do militar durante um passeio de barco na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e discretamente dá uma olhada na tela do telefone dele. Na legenda, a famosa colocou: “‘Tá dormindo Jojo?’, ‘Tô’”.

Jojo Todynho olha o celular do marido durante passeio de barco (Reprodução/Instagram)

Após a brincadeira, a funkeira explicou a técnica: “Olhe discretamente, finja que está dormindo”. A famosa ainda mandou um recado carinhoso para Lucas: “Passa nada e nem pode, Lucas. Te amo!”.

Jojo irritada

O casal Jojo Todynho e Lucas Souza nunca escondeu que mesmo casados, eles vivem em casas separadas, já que ele trabalha no Paraná e a famosa vive no Rio de Janeiro. Mas, para alguns fãs, a distância pode começar a atrapalhar em algum momento.

Nas redes sociais, a funkeira, que estará na edição deste ano da “Dança dos Famosos”, da Globo, falou que este “problema” vai acabar em breve. Aos seus seguidores, Jojo avisou: “Que Deus nos blinde cada vez mais, te amo, maridão. Não vejo a hora de essa transferência sair”.

Jojo Todynho vestida de noiva (Reprodução)

Atualmente, o militar faz parte da corporação militar do Paraná, mas desde que se casou com Jojo, ele está tentando uma transferência para o Rio de Janeiro. Em uma postagem, ele disse: “Moro em Curitiba desde 2019. Pretendo ir embora. Estou correndo atrás da minha transferência do quartel, mas há muitos trâmites”.

