‘Inventando Anna’: Filmes e séries parecidos se você gostou da série

Depois de ver a história contada pela série ‘Inventando Anna’, da Netflix, sobre a garota russa que enganou grandes instituições financeiras, hotéis e até amigos numa cidade frenética como Nova York, o público segue aficcionado por narrativas de fraudes de falsa identidade. Anna Delvey, ou Anna Sorokin, deu golpes que somam $ 275 mil dólares em apenas 10 meses entre 2016 e 2017.

Anna Delvey conseguiu aplicar os golpes com seu charme, determinação e com uma personalidade cuidadosamente construída, além de postagens exageradas nas redes sociais que retratavam seu estilo de vida luxuoso.

A série limitada a oito episódios conta essa parte da história de Anna, cujo sobrenome real é Sorokin. Seguindo o mesmo tema de golpes, outros títulos podem também ser apreciados por aqueles que querem entender como tudo funciona.

‘Impostores’

Também da Netflix, ‘Imposters’ conta sobre Maddie, papel assumido por Inbar Lavi, que se casa com homens ricos e desaparece com seu dinheiro. Seus planos são um tanto quanto frustrados quando seu mais novo marido é privado de sua fortuna. Envolvendo os personagens em uma atmosfera divertida, traz um olhar menos pesado mesmo que eles estejam sendo enganados, algo que é semelhante a ‘Inventando Anna’.

‘O Abandono’

Estreada no início de março, pelo Star+, ‘The Dropout’, traz a história de Elizabeth Holmes que foi julgada sob acusações de fraude eletrônica e duas acusações adicionais de conspiração para cometer fraude eletrônica em 2018. Com um plano mais elaborado que o de Anna Delvey, ela falsificou dados de pesquisa para promover sua empresa.

‘O Golpista do Tinder’

Ele, Simon Leviev, mais conhecido como o Golpista do Tinder, se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres através do Tinder, mantinha um relacionamento à distância e roubava milhões de dólares delas. O que suas namoradas não desconfiavam era que o dinheiro dele vinha simplesmente da conta bancária ou de empréstimos feitos pela namorada anterior.