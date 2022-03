Imóvel faz Ana Maria Braga ter problemas na justiça; entenda

Ana Maria Braga precisou enfrentar uma suposta pendência envolvendo um imóvel, que fica no Rio de Janeiro. O problema da apresentadora da Globo acabou abrangendo a Justiça e a prefeitura.

Segundo o site Notícias da TV, por um erro do governo, a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, teve o imóvel registrado errado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e a propriedade, que nunca pertenceu à global, foi penhorada.

Ana Maria Braga nos bastidores da Globo (Reprodução/Globo)

No dia 18 de janeiro, o Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública expediu uma execução de penhora por dívida de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de uma sala localizada em um prédio da Rua Araguaia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que supostamente seria de Ana Maria Braga.

Segundo os advogados e a assessoria de imprensa da famosa, o imóvel em questão nunca foi da apresentadora da Globo. Já os documentos oficiais do 9º Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro mostram que o real dono é Marcio Silva Paulo.

Protesto de Ana Maria

Ana Maria Braga voltou a criticar o aumento dos preços no Brasil. No Instagram, a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, postou uma foto com uma bolsa de botijão de gás e acabou viralizando.

A “bolsa de milhões”, como escreveu um seguidor da famosa, chamou a atenção da internet e da audiência de seu programa ao ser usada nesta terça (22). Além do acessório, Ana Maria estava com uma calça confortável com listras e jaqueta jeans.

LEIA TAMBÉM: Lollapalooza: ‘O emo voltou à moda, até no pop’, analisa vocalista da Fresno

Ana Maria Braga protesta com "bolsa de botijão" (Reprodução/Globo)

A “bolsa de luxo” da apresentadora da Globo ainda tinha escrito “Ouro 18k”. Além disso, no Instagram, Ana usou as hashtags botijão de gás e preço do gás. Vale lembrar que recentemente, ela usou também um colar de cenouras, criticando o valor do alimento.

Ao vivo, Ana Maria Braga lembrou que em março, a Petrobrás subiu 16% o gás para as distribuidoras e o valor médio do botijão saiu de R$ 76, em janeiro de 2021, para R$ 102, em janeiro deste ano.

LEIA TAMBÉM: Galvão Bueno se despede da TV Globo, mas pode seguir para a web: ‘É minha casa’