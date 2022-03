Estas são as músicas que devem entrar no setlist de Marina no Lollapalooza

Uma das maiores fan bases de Marina está no Brasil e a cantora sabe disso. Sua apresentação no Lollapalooza está entre as mais aguardadas - especialmente após o cancelamento de última hora em 2015, no mesmo festival.

Ela se desculpou com os fãs brasileiros, trazendo sua turnê da época para o casa de shows Audio, em São Paulo, no ano seguinte.

Dessa vez, ela sobe ao palco do Lollapalooza às 17h45, em um show de aproximadamente 1h de duração. Marina se apresenta no Palco Ônix, em um horário sem interferência de shows em outros palcos.

Em turnê pelo seu último lançamento, “Ancient Dreams in a Modern Land”, Marina deve entregar performances de hits como “Venus Fly Trap”, “Purge the Poison” e “Man’s World” - este último, conta com um remix com a brasileira Pabllo Vittar.

Mas quem é fã das antigas pode ficar tranquilo: a cantora deve incluir faixas como “Frost” e “How to be a Heartbreaker” também.

Setlist de Marina no Lolla BR

Ancient Dreams in a Modern Land

Venus Fly Trap

Froot

Man’s World

Are You Satisfied?

I’m Not a Robot

Oh No!

Purge the Poison

Handmade Heaven

Hollywood

Happy

Forget

Can’t Pin Me Down

Teen Idle

Highly Emotional People

I Love You but I Love Me More

How to be a Heartbreaker

Bubblegum Bitch

Estas são as músicas que Marina tem incluído com mais frequência em sua atual turnê, com algumas poucas variações de acordo com a apresentação.

As músicas destacadas em negrito foram executadas no Lollapalooza Chile 2022, realizado no fim de semana passado. Também entraram “To Be Human”, “Baby” e “Primadonna”.

Estatisticamente, a cantora tem optado por abrir suas apresentações com “Ancient Dreams in a Modern Land” - ela foi a escolhida em todas as vezes, desde o início da “Ancient Dreams in a Modern Land Tour”

E para os fãs de seu maior hit no TikTok atualmente, um presente: embora “Bubblegum Bitch” tenha sido escolhida para encerrar a apresentação na maioria das vezes, os últimos shows foram concluídos com “Primadonna”. Será que entra no setlist para o público brasileiro?

A edição 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

