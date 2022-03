Estas são as músicas que devem entrar no setlist de Machine Gun Kelly no Lollapalooza

Machine Gun Kelly chega ao Lollapalooza Brasil como uma novidade: por aqui, ele só começou a se tornar conhecido do grande público a partir de seu quinto álbum, que conta com o single “my ex’s best friend”.

Ele sobe ao palco às 18h50, em um show de pouco mais de 1h de duração. MGK esquenta o Palco Budweiser, o principal do festival, para a apresentação da banda The Strokes.

A turnê atual traz muito da “Tickets to My Downfall”, mas já inclui elementos da futura tour que vai promover o álbum “mainstream sellout”, lançado nesta sexta-feira (25).

Do novo disco, entram “maybe”, “ay!” e “emo girl” - esta última, conta com os vocais de Willow Smith.

Não foram anunciadas participações no palco, mas o público pode esperar avistar a atriz Megan Fox, noiva do artista. Ela acompanhou o cantor durante sua apresentação no Lollapalooza Chile.

Setlist de Machine Gun Kelly no Lolla BR

title track

kiss kiss

Smoke & Drive (cover de Mike Posner)

drunk face

concert for aliens

all I know

Sick and Tired (cover de inn dior)

F*CK YOU, GOODBYE (cover de The Kid LAROI)

Misery Business (cover de Paramore)

nothing inside

papercuts

my ex’s best friend

Candy

El Diablo

DAYWALKER

Floor 13

Wild Boy

What’s Poppin Freestyle

I Think I’m OKAY

Pretty Toxic Revolver

lonely

forget me too

banyan tree - interlude

jawbreaker

bloody valentine

hangover cure

Estas são as músicas que Machine Gun Kelly tem incluído com mais frequência em sua atual turnê, com variações de acordo com a apresentação.

As músicas destacadas em negrito foram executadas no Lollapalooza Chile 2022, realizado no fim de semana passado. Também entraram “WWIII”, “maybe”, “emo girl” e “ay!” - as três últimas são singles lançados este ano.

Estatisticamente, o cantor tem optado por abrir suas apresentações com “title track” - ela foi a escolhida em todas as vezes, desde o início da “Tickets to My Downfall”. Já para encerrar, na maioria das vezes foi escolhida “bloody valentine”.

A edição 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

