Estas são as músicas que devem entrar no setlist de Doja Cat no Lollapalooza

Um dos nomes mais aguardados da edição 2022 do Lollapalooza Brasil, Doja Cat se apresenta pela primeira vez em terras tupiniquins nesta sexta-feira (25).

Ela sobe ao palco às 20h10, em um show de aproximadamente 1h de duração. Ela encerra a noite do Palco Ônix, o segundo maior do festival.

Em turnê pelo seu último lançamento, “Planet Her”, Doja Cat deve entregar performances de hits como “Kiss Me More”, “Woman” e “Need to Know”.

Mas quem é fã do álbum “Hot Pink” pode ficar tranquilo: a cantora deve incluir faixas como “Rules” e “Juicy” também.

E o mega hit “Say So”?

Bem, a rapper vem tentando se desvincular da imagem da canção, que foi levada à exaustão desde que explodiu em 2019. Mas pode ser que ele acabe entrando no setlist do show no Lolla.

Isso porque o portal G1 apurou que o Tinder vem tentando promover um encontro entre Doja Cat e Danny Bond, cantora do remix brasileiro da canção, “Tcheca”. Ambas participam de ações publicitárias da plataforma.

O encontro não é tão impossível assim: em 2019, Post Malone chamou o funkeiro Kevin O Chris ao palco, adicionando uma série de músicas no estilo funk carioca ao seu setlist.

“Planet Her” foi indicado ao Grammy 2022, nas categorias de Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal de Pop. A faixa “Kiss Me More” aparece entre os finalistas de Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance de Duo/Grupo Pop. Já “Need to Know” disputa o gramofone de Melhor Performance de Rap Melódico.

Setlist de Doja Cat no Lolla BR

Rules

Juicy

Like That

Get Into It (Yuh)

Addiction

Kiss Me More

Woman

You Right

Tia Tamera

Say So

Streets

Need to Know

Shine

Estas são as músicas que Doja Cat tem incluído com mais frequência em sua atual turnê, com algumas poucas variações de acordo com a apresentação.

Destas, “Like That” foi retirada do setlist para o Lollapalooza Chile 2022, realizado no fim de semana passado, e entraram “Talk Dirty”, “Bottom Bitch”, “Been Like This”, “Ain’t Shit” e “Options”.

Estatisticamente, a cantora tem optado por abrir suas apresentações com “Rules” - foram oito vezes desde o início da “Planet HER Promo Tour”.

E para os fãs de seu maior hit, um presente: dos 14 shows até agora, nove vezes ela encerrou com “Say So”. Quem estiver ansioso para o encontro entre Doja Cat e Danny Bond, provavelmente vai ter que esperar até o final.

A edição 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

