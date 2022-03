Esta é a atriz de ‘Emily em Paris’ que estará na 5ª temporada de ‘The Crown’

Com os fãs de ‘The Crown’ contando os dias para a estreia da 5ª temporada, agendada para novembro de 2022, há uma informação importante revelada nos últimos dias: a atriz Philippine Leroy-Beaulieu confirmou que estará na próxima temporada de ‘The Crown’.

“Foi uma participação muito pequena, mas foi muito divertido e eu estava tão, tão feliz por estar nele”, disse a atriz à revista You. “Cada episódio é como um pequeno filme por si só. É loucamente bem escrito”, finalizou ela.

Ainda não há detalhes sobre qual personagem Philippine interpretará, mas você certamente a conhece do seu papel como Sylvie Grateau, a chefe de Emily da série ‘Emily em Paris’, também da Netflix.

A próxima temporada de ‘The Crown’ contará os acontecimentos da Família Real britânica da década de 1990, se concentrando na conflituosa relação entre a princesa Diana e o príncipe Charles, que culminou na separação dos dois. Ainda não se sabe se eles mostrarão o acidente de carro que matou Lady Di.

Também se sabe que a série mostrará o incêndio na residência de fim de semana da Rainha, o Castelo de Windsor.

Nessa nova temporada, novos atores se integram aos papéis de membros da realeza. Imelda Staunton, substitui Olivia Colman como a Rainha Elizabeth II; Dominic West, interpretará o príncipe Charles; Elizabeth Debicki, está interpretando a princesa Diana; Jonathan Pryce será o próximo príncipe Philip e Jonny Lee Miller interpretará o primeiro-ministro britânico John Major.

Na hora da escolha do elenco, Elizabeth Debicki admitiu que interpretar a princesa do povo era um “papel dos sonhos”. Ela acrescentou: “Ela é um ser humano tão notável e ela realmente ainda vive no coração de tantas pessoas. Estou sobrecarregada, aterrorizada e animada”, disse a atriz.