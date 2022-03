Entenda por que Kristen Stewart pode impedir que Meghan e Harry apresentem o Oscar

Muito tem se falado sobre a provável presença de Meghan Markle e do príncipe Harry na premiação do Oscar 2022, que acontece neste domingo 27, em Los Angeles. Segundo relatos, supostamente o casal teria sido convidado no final do ano passado para apresentar um dos prêmios da noite, provavelmente o de Melhor Filme.

Porém, nada ainda foi confirmado sobre a presença deles na premiação e a imprensa especializada do Reino Unido e dos Estados Unidos têm sondado que é bastante provável que o casal real não esteja na premiação. A razão seria a indicação da atriz Kristen Stewart para o prêmio de Melhor Atriz por seu trabalho no filme ‘Spencer’.

‘Spencer’ é do diretor chileno Pablo Larraín, o mesmo que fez outras cinebiografias como ‘Jackie’ e ‘Neruda’, e trata-se de um recorte de um período específico da vida de Lady Di: o último final de semana da Natal que ela passou junto à Família Real e quando ela decidiu se separar do príncipe Charles.

Uma fonte disse ao The Sun anteriormente: “Seria visto como um golpe final nas relações dos Sussex com os demais membros da Coroa. Harry está muito apreensivo para voar para Londres sem proteção policial, mas feliz em estar em frente a uma enorme audiência ao vivo no Teatro Dolby em Hollywood. Não é uma boa ótica”.

A fonte do The Sun se referiu ao evento de Tributo ao príncipe Philip, que deve acontecer na próxima terça-feira, 29, no Castelo de Buckingham, em Londres. O evento relembrará a morte do marido da Rainha Elizabeth II e reunirá os membros da Coroa.

Não se sabe se Meghan e Harry devem viajar ao Reino Unido. Isso porque, no mês passado, o príncipe Harry ingressou com uma ação na justiça britânica contra o Ministério do Interior. O príncipe alega que está sendo impedido de viajar ao seu país natal acompanhado da esposa Meghan e de seus dois filhos por não ter a segurança necessária.

Depois que saíram da Coroa, no começo do ano de 2020, Meghan e Harry perderam o serviço de segurança pago pelo Reino Unido. O advogado de Harry alega que o Ministério do Interior britânico não oferece informações essenciais para que a equipe de segurança dos Sussex trabalhe de forma efetiva, tornando uma viagem em família ao Reino Unido um evento muito perigoso para os quatro.

Ainda sobre o Oscar deste domingo, 27, não se sabe se Meghan e Harry viram ou não ‘Spencer’, mas fontes disseram que o duque de Sussex não ficou muito feliz com seu lançamento. “Ele está bastante chocado com o filme”, disse uma fonte da realeza à OK! US.

Harry, ao contrário de outros membros da realeza, já admitiu ter visto outros trabalhos cinematográficos relacionados à sua família, como a aclamada série da Netflix ‘The Crown’. “Estou muito mais confortável com ‘The Crown’ do que vendo histórias escritas sobre minha família ou minha esposa. Isso é obviamente ficção, entenda como quiser. Mas isso está sendo relatado como fato porque você supostamente é notícia. Eu tenho um problema real com isso”, disse ele durante uma entrevista com James Corden no ano passado.