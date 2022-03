‘É do Brasil’: Famosos comemoram primeiro lugar de Anitta no Spotify

A cantora Anitta alcançou o primeiro lugar no ranking das músicas mais ouvidas do mundo nesta sexta-feira (25) no Spotify com o hit “Envolver” e encheu outros artistas brasileiros de orgulho.

Colegas e admiradores da diva se manifestaram nas redes sociais. Veja:

É DO BRASIL CARALHO!!!!!! — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) March 25, 2022

Caramba eu to muito envolvida!! O topo é seu @Anitta você conseguiu, que felicidade,que orgulho em ser brasileira 💜 — Solange Almeida (@SolangeAlmeida) March 25, 2022

Primeiro lugar! Eu tô tão feliz! Você merece e merece muito! Você já escreveu seu nome na história! É Anitta, é BRASILLLL! @Anitta #Envolver — Lexa • Kikada Do Ano (@LexaOficial) March 25, 2022

Que orgulho ver uma artista brasileira ocupando o 1º lugar no mundo, parabéns Anitta, você merece! 🥇❤️ — Wesley Safadão (@WesleySafadao) March 25, 2022

// ANITTA PEGOU TOP 1 do MUNDO! 🌎🔥 pic.twitter.com/2YaKQfoiqj — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) March 25, 2022

A @Anitta É TOP 1!!!!!!!!! — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) March 25, 2022

É DO BRASIL!!! @Anitta é TOP 01 MUNDO! Olha onde essa mulher chegou, imagina a sensação de saber que sua música é a mais tocada no mundo! 🇧🇷 — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) March 25, 2022

O PRIMEIRO LUGAR DO SPOTIFY GLOBAL É DO BRASIL! Como sempre, nossa Girl From Rio @anitta vai dando voos cada vez + altos e ganhando o mundo! Estou muito feliz por você! (apesar de não estar nada surpreso, é talento do mais alto quilate 😉). Parabéns por mais essa conquista! pic.twitter.com/5s64bSSthC — Luciano Huck (@LucianoHuck) March 25, 2022

O perfil do Spotify Brasil no Twitter também deixou sua homenagem:

O momento chegou. É essa hora que todo o brasileiro bate no peito e comemora o orgulho em ser daqui: @Anitta é Top #1 GLOBAL. — Spotify Brasil (@SpotifyBrasil) March 25, 2022

Até o Google Brasil parabenizou a cantora de uma forma bem criativa:

“Envolver” é uma canção interpretada em espanhol e que foi lançada em novembro de 2021. Viralizou nas redes sociais após internautas criarem desafio com a coreografia, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

Ainda nesta madrugada, Anitta conquistou o topo da playlist Today’s Top Hits, uma das mais importantes do Spotify. O anúncio foi feito pela própria plataforma, em suas redes sociais. “A rainha está onde ela pertence. Anitta é capa do Today’s Top Hits”, disse no Twitter, mais cedo.

Título de eleitor

Essa semana só deu Anitta, no campo da música e também da democracia. Na quarta-feira (23), ela fez um apelo em suas redes sociais para que seus fãs com mais de 16 anos regularizarem sua situação eleitoral antes do pleito deste ano. Ela chegou a colocar o documento como condição para tira fotos com os admiradores a partir de agora.

“Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor”, escreveu a cantora em sua conta no Twitter.

Anitta ainda disse que, para mudar os rumos do Brasil, é preciso esforço coletivo. “Não dá pra salvar o país sozinha não”, ressaltou.

