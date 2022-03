Com a troca de corpos em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Giovanna Antonelli compartilha vídeo divertido em que assume o papel de Vladimir Brichta

Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli em postagem de seu perfil oficial no Instagram.

Assim como alguns dos atores de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Giovanna Antonelli tem orgulho de seu trabalhado, assumindo a vida da personagem Paula Terrare. Em diversos momentos da semana, a atriz não deixa de registrar seu carinho em suas redes sociais, ao mencionar a novela, que atualmente está na grade das sete.

Nesta quinta-feira (24), a atriz usou seu Instagram para compartilhar um vídeo divertido sobre com momentos específicos de sua atuação no corpo do personagem Neném, de Vladimir Britcha.

Na obra global sob o roteiro de Mauro Wilson, os quatro personagens principais passaram por uma troca de corpos entre si. Paula Terrare (Giovanna Antonelli) e Neném (Vladimir Brichta) trocaram seus corpos na novela, tendo acontecido o mesmo entre os personagens Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano).

A dinâmica da troca de corpos

Como lição para se tornarem pessoas melhores, os quatro protagonistas acabaram enfrentando o desafio de estarem na pele do outro. Essa mudança deixou os personagens de pernas para o ar.

Fora das telas, os quatro atores receberam muitos elogios nas redes sociais, vindos de seus seguidores a respeito da performance que estão realizando nesta fase da novela. No domingo (20), Valentina havia postado uma foto ao lado de Mateus Solano o parabenizando por seu aniversário. A postagem recebeu diversos comentários sobre o quanto seus seguidores amavam a dinâmica da dupla na novela.

Vladimir Brichta havia dito que tomou muito cuidado ao interpretar o papel de Giovanna Antonelli, como Paula Terrare, para não cair no modo pejorativo.

“A novela é uma comédia, mas não é farsesca. A ideia é que a troca de corpos seja um recurso cômico, mas não mandamos a coerência dos personagens para as ‘cucuias’. Tive a preocupação de não deixar os personagens que contracenam com Neném idiotizados. Não poderia expô-los ao ridículo. Esse foi o meu limite”, disse o ator.