‘BBB 22′: brothers seguem firmes na prova do líder; confira os memes até agora

Prova do líder no 'BBB 22' é de resistência nesta semana Globoplay (Reprodução)

Todo mundo quer a coroa - e o roupão. A prova do líder do “BBB 22″ desta semana é de resistência, e todos os brothers seguem firmes na disputa no início da manhã desta sexta-feira (25).

Enquanto eles aguentam lá dentro, a internet brinca aqui fora. Confira alguns dos memes:

O brasileiro em meio ao caos se agarrando nos memes do Twitter#BBB22 #ProvaDoLider pic.twitter.com/oqJPNhb37v — Rai (@Rai_Allvs) March 25, 2022

Prova de resistência, com frio, água, calor e vento. Se já falei mal do boninho eu não lembro #BBB22 #ProvaDoLider pic.twitter.com/MuzOQGINsz — cebrutchius (@cebrutchius100) March 25, 2022

A prova do lider do BBB hoje é de resistência e tem essa vibe aqui:#ProvaDoLider #bbb22 pic.twitter.com/wUacbe1bfp — Fernando (@fmrbass) March 25, 2022

#ProvaDoLider #BBB22

O boninho pagando os direitos humanos pra eles não empatarem a prova: pic.twitter.com/ZYdlI3ZTjJ — Rian (@RianTw1tter) March 25, 2022

A maior prova de resistência desse BBB, é a gente continuar assistindo! #BbB22 #ProvaDoLider pic.twitter.com/eCXwg1vo43 — Daniele (@danieleoli) March 25, 2022

A prova do líder

Na disputa pelo posto mais desejado do programa, os brothers e sisters precisam de paciência e foco em uma prova onde eles estão grudados em um batom gigante, de cor única. Para conquistar a liderança, eles vão ter que resistir e não poderão largar o objeto por nada, que vai ficar se movendo.

Como na última prova de resistência, que coroou Lucas Bissoli, a produção preparou diversas situações para atrapalhar a permanência dos participantes.

Com 11 pessoas confinadas na casa do “BBB 22″, até o momento Eslovênia, Natália, Jessilane, Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo não ganharam a prova do líder. Quem será que vence essa?

Próximos passos

Após a confirmação da nova liderança, a 10ª semana do “BBB 22″ seguirá o seu curso e no sábado (26) acontece a prova do anjo.

Já no domingo (27), acontece a formação de paredão triplo, que começa com a imunização do anjo, depois a indicação do líder, seguido da votação da casa no confessionário (os dois mais votados vão para a berlinda). Vale lembrar que o primeiro mais votado da casa tem direito ao contragolpe. Exceto a indicação do líder, todos participam da prova bate-volta.

Última liderança da casa

Arthur Aguiar foi o último líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar foi o último líder do “BBB 22″. O famoso venceu, ao lado de Lucas, uma prova que exigia agilidade e muita parceria. Após a vitória, a dupla precisou chegar em um consenso, e o ator acabou ocupando o posto mais desejado do “BBB 22″ pela primeira vez.