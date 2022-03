Atenção às regras: o que levar e o que não levar ao Lollapalooza 2022?

Finalmente: o Lollapalooza Brasil começa em algumas horas, a partir desta sexta-feira (25). São três dias de shows, de artistas nacionais e internacionais.

Vai para algum dos shows do festival? Após dois anos sem pisar no Autódromo, é preciso relembrar algumas regras.

O que eu posso levar para o Lolla?

Primeiro, não esqueça sua pulseira Lolla Cashless. Com ela você não tem apenas o acesso ao festival como também fará compras dentro do Autódromo.

Para a edição 2022, o comprovante de vacinação contra covid-19 também é essencial. É preciso estar com, pelo menos, duas doses do imunizante. Ele deve ser apresentado junto a um documento com foto.

Nesta semana, a organização do evento avisou que, embora recomendado, não será obrigatório o uso de máscara.

É permitido também entrar com documentos pessoais, óculos escuros, barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil, frutas cortadas, alimentos industrializados lacrados, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa.

O que eu NÃO posso levar para o Lolla?

Essa é mais fácil de imaginar, mas a lista de itens proibidos é longa. Não é permitida a entrada com garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, bastão para tirar foto, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais e livros.

Animais também não são permitidos, com exceção de cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual.

Lollapalooza 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

O meio de transporte mais recomendado pela organização são os trens da Linha 9-Esmeralda da CPTM. Nos três dias de festival, o horário de funcionamento será estendido até à 1h - com conexão para as linhas de metrô na estação Pinheiros.

