Assista: Tico Santa Cruz, dos ‘Detonautas’, dança o passo ‘Envolver’ de Anitta durante show no Lollapalooza como homenagem

Nesta sexta-feira (25), a banda ‘Detonautas’ foi a primeira a se apresentar no festival de música Lollapalooza. Com a voz de Tico Santa Cruz, a banda durou cerca de 40 minutos no palco com seu repertório de pop rock.

Durante apresentação, Tico Santa Cruz enlouqueceu a plateia ao homenagear a cantora Anitta, por ter alcançado o primeiro lugar de música mais ouvida no mundo, pela plataforma Spotify. O cantor se envolveu na coreografia da artista, reproduzindo o viral ‘El Paso de Anitta’, resultado da música ‘Envolver’ da cantora.

Sendo a primeira cantora latina a registrar o recorde de música solo mais ouvida no Top Global do Spotify, diversos artistas brasileiros prestigiaram a conquista de Anitta. Em homenagem à artista, Tico Santa Cruz soltou as seguintes palavras no palco: “Anitta, parabéns! Nossa máxima admiração. Não sou dançarino, mas a única coisa que posso fazer para você é isso aqui.”

O vocalista dos ‘Detonautas’ foi até o chão com o passo originado da música ‘Envolver’, arrancando gritos da plateia. Assista o momento em que o artista dança no palco:

O vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, lançou o challenge de "Envolver" no palco do Lollapalooza 🗣 #TrackNoLolla pic.twitter.com/RAjZ0AX8qu — Tracklist (@tracklist) March 25, 2022

O primeiro lugar no mundo é de Anitta

Além de começar o dia na capa do ‘Today’s Top Hits’ como primeira música, Anitta também conquistou o Top 1 Global de música mais ouvida no mundo, sendo a primeira artista com música solo a registrar tal ato.

A artista acordou surpresa com o resultado de ‘Envolver’ na plataforma. Com a faixa em espanhol, a cantora alcançou seu primeiro lugar com 6.391 milhões de reproduções no Spotify. O mundo todo está envolvido!

Em suas redes sociais, a ‘Girl From Rio’ não deixou de comemorar o ato.

“Número 1 do mundo. Eu realmente não sei o que dizer. A PRIMEIRA MULHER LATINA A SER SOLO NÚMERO UM DO MUNDO. A única brasileira na história do meu país a ter uma música top 5 do mundo. Oh, meu Deus. Eu voltarei quando for capaz de processar tudo isso para dizer alguma coisa, porque agora estou chocada. Obrigada, obrigada, obrigada”, registrou a artista.