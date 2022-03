Após alta, Gottino celebra ‘milagre’ e deve retornar ao ‘Balanço’ nesta sexta

O apresentador Reinaldo Gottino recebeu alta na última quinta-feira (24) após ter sido internado às pressas no Hospital Moriah, em São Paulo, com mal estar e fortes dores no peito. O jornalista deve retomar nesta sexta-feira (25) o comando do “Balanço Geral”, na Record TV.

“Vocês acreditam em milagre?”, perguntou Gottino ao site “OFuxico”, mostrando o resultado de exames à equipe. “Zero veia entupida. Zero gordura no coração. E olha que eu gosto de uns acepipes com cerveja e caipirinha”, brincou. “Vou ter que fazer alguns exames do sistema digestivo, mas esse pode ser mais tranquilo, não requer urgência.”

À revista “Quem”, o jornalista explicou o que houve. “Foi uma forte dor no peito, mas não era nada cardíaco. Foi uma dor osteotorácica. Foi um susto, pressão subiu, dor no peito, mas deu tudo certo. Agora é melhorar os hábitos.”

Gottino deixou o hospital acompanhado pela mulher, Simone Chimenti, e anunciou o retorno ao trabalho nesta sexta. “Hoje (ontem, dia 24) estou de folga ainda. Fiz exame com contraste o médico achou melhor ficar no repouso”, declarou.

Mensagem da UTI

Quando ainda estava internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital, o Gottino fez uma publicação no Instagram dizendo que estava bem e que sua pressão havia chegado a 19.

“Oi amigos, amigas, todos que me seguem! Tá dando tudo certo! Foi um susto grande! Pressão bateu 19, dor no peito, mal estar e mil coisas passando na cabeça!”, explicou o que aconteceu.

“Mas sou cercado de pessoas incríveis, que me ajudaram, me acudiram e me socorreram! Tô medicado, realizando todos os exames e sendo muito bem cuidado. Obrigado pelas mensagens de carinho! Obrigado Deus por essa oportunidade!”, agradeceu ele.

Durante o programa de quarta-feira (23), Willian Leite e Renato Lombardi assumiram a atração e disseram aos telespectadores que Gottino teve um “probleminha”, mas que estaria de volta em breve.