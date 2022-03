Anitta alcança primeiro lugar no Spotify e web comemora: ‘Ela venceu’

A cantora Anitta alcançou o primeiro lugar no ranking das músicas mais ouvidas do mundo nesta sexta-feira (25) com o hit “Envolver” e se consagrou a primeira brasileira a conquistar a posição.

A diva ultrapassou nomes como Justin Bieber, Glass Animals, Camila Cabello, Doja Cat, Dua Lipa e Adele.

Nas redes sociais, fãs de Anitta comemoraram o feito, e termos como “Ela venceu” e “É ela” estavam entre os mais usados no Twitter nesta manhã. Confira:

ELA VENCEU DEMAIS VELHO. QUE PÉSSIMO DIA PRA SER HATER DA ANITTA pic.twitter.com/Wg4Ow2Y4Wn — Love, Victor ENVOLVIDO (@vttugx2) March 25, 2022

EU TÔ CHORANDO COM O #Top1Global da Anitta, ELA VENCEU TANTOOOOOO!!!! NÓS VENCEMOS 💜

6 MILHÕES KERELHOOW, como samba essa Aninha pic.twitter.com/nVClKCF06r — ʜᴀ́ᴛɪ don't cry 🧟‍♂️ (@hatilafreire) March 25, 2022

Ela venceu! pic.twitter.com/a0794t97T5 — Filho + velho de Rihanna (@vinioliveirax) March 25, 2022

TOP 1 GLOBAL NO SPOTIFY VEIO CARALHO, AVISA QUE É ELA, ELA VENCEU ANIRA É DO BRASIL SIL SIL SIL pic.twitter.com/KFUsk4L9TX — Thais (@athaiscomh) March 25, 2022

É ELA! Anitta está em #1 no Top 50 Brasil (4,1M) e no Top 50 Global (6,3M). ELA É A MAIOR SIM!!!! pic.twitter.com/HTT7WdK4iw — jaonitter (@jaonitterx) March 25, 2022

Na quinta-feira (24), Anitta chegou a interrompeu os ensaios de seu show no Coachella, onde se apresenta dias 16 e 23 de abril, para comemorar o então segundo lugar de “Envolver” na lista das mais tocadas do Spotify em todo mundo. Assista:

“Envolver” é uma canção interpretada em espanhol e que foi lançada em novembro de 2021. Viralizou nas redes sociais após internautas criarem desafio com a coreografia, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

Ainda nesta madrugada, Anitta também conquistou o topo da playlist Today’s Top Hits, uma das mais importantes do Spotify. O anúncio foi feito pela própria plataforma, em suas redes sociais. “A rainha está onde ela pertence. Anitta é capa do Today’s Top Hits”, disse no Twitter.

A rainha right where she belongs 👑 @Anitta is on the cover of #TodaysTopHits pic.twitter.com/kUOqdVjTVf — Spotify (@Spotify) March 25, 2022

Título de eleitor

Essa semana só deu Anitta, no campo da música e também da democracia. Na quarta-feira (23), ela fez um apelo em suas redes sociais para que seus fãs com mais de 16 anos regularizarem sua situação eleitoral antes do pleito deste ano. Ela chegou a colocar o documento como condição para tira fotos com os admiradores a partir de agora.

“Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor”, escreveu a cantora em sua conta no Twitter.

Anitta ainda disse que, para mudar os rumos do Brasil, é preciso esforço coletivo. “Não dá pra salvar o país sozinha não”, ressaltou.