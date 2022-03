Valentina Herszage de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ compartilha mensagem carinhosa de parabéns ao parceiro de cena, Mateus Solano

A amizade fora das telinhas da Globo é real! No ambiente artístico é muito comum que atores mantenham suas relações com os colegas apenas dentro do contexto profissional. Ao sair do set de filmagens, é comum que cada um siga seu caminho na vida pessoal, considerando o trabalho e os parceiros como apenas parte de sua tarefa.

Esse não é o caso de Valentina Herszage e Mateus Solando, atores que atualmente estão em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’.

Mateus Solano, ator veterano da Globo, completou 41 anos de idade neste domingo (23). Em celebração, sua parceira de trabalho Valentina Herszage compartilhou em suas redes um registro parabenizando o ator. Em legenda, a atriz de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ escreveu uma declaração de carinho ao amigo “Gigante. Te amo infinitamente. Feliz aniversário, dupla.”

Os seguidores de Valentina não deixaram de elogiar a dupla de atores por sua performance em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’. Além do carinho dos fãs, Mateus Solano respondeu à colega de trabalho, agradecendo a declaração da atriz. “Obrigado, metadinha”, disse ele.

A dinâmica de Valentina Herszage e Mateus Solano na trama de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Flávia é uma personagem criada pelo pai, tendo mãe ausente que fugiu logo após seu nascimento. Interpretada por Valentina, Flávia é uma dançarina de pole dance da boate Pulp Fiction e não suporta sua madrasta. Já Mateus Solano incorporou Guilherme, um médico bem-sucedido que vive um casamento em crise com a ex-modelo internacional Rose (Bárbara Colen).

Flávia e Guilherme cruzaram o caminho da Morte juntamente com os personagens Paula Terrari (Giovanna Antonelli) e Nénem (Vladimir Brichta). No decorrer da trama, houve uma troca de corpos entre os quatro personagens, que resultou em um clima de romance entre os personagens de Mateus e Valentina.

Com a dinâmica de atuação nas trocas de corpos, os atores têm sido elogiados por sua performance em interpretar o papel do outro. A novela está em sua fase final, deixando as telas da Globo em maio deste ano.