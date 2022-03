Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de ‘And Just Like That’

'And Just Like That' Foto: Divulgação

Depois que a série ‘And Just Like That’ estreou em dezembro do ano passado na HBO e HBO Max, muito se tem falado sobre a segunda temporada. Bem, a HBO Max confirmou que o que oficialmente já se havia especulado bastante: haverá uma segunda temporada.

‘And Just Like That’ é uma série spinoff da original série icônica ‘Sex and The City’, que foi ao ar de 1998 a 2004. A nova série mostra Carrie, Miranda e Charlotte na faixa dos 50 anos. e vemos a continuação dos dois filmes que vieram depois da série, lançados em 2008 e 2010.

O produtor executivo do programa, Michael Patrick King, divulgou um comunicado em um comunicado à imprensa que dizia: “Estou encantado e animado para contar mais histórias sobre esses personagens vibrantes e ousados - interpretados por esses atores poderosos e incríveis. estão todos emocionados. E assim... nossa vida sexual está de volta”.

A atriz Sarah Jessica Parker postou no Instagram uma foto do elenco e a frase: “Temporada 2. Obrigada ao nosso público. Claro e simples. Vocês estão em nossos corações. Nós os amamos muito”.

A chefe de conteúdo original da HBO Max Sarah Aubrey também disse: “Ficamos encantados com a conversa cultural gerada por esses personagens e suas histórias, ambientadas em um mundo que já conhecemos e amamos tanto. Estamos orgulhosos do trabalho que Michael Patrick King e nossos maravilhosos escritores, produtores, elenco e equipe fizeram para trazer essas histórias para a tela. Mal podemos esperar para que os fãs vejam o que está reservado para a segunda temporada!”

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto contém spoilers.

Sabemos que ‘And Just Like That’ terminou com muitos pontos a serem abordados em uma próxima temporada: o novo relacionamento de Carrie, a viagem de Miranda à Califórnia para acompanhar a nova namorada e os desafios da maternidade de Charlotte.

Além disso, algo que também ficou em aberto foi a presença de Samantha, que só falou com Carrie por telefone. A atriz que interpretou Samantha durante toda a série e os filmes ‘Sex and The City’, Kim Cattrall, teve um desentendimento com sua colega de elenco Sarah Jessica Parker e ambas estão brigadas até hoje. Kim já havia adiantado que não tem interesse em voltar a interpretar Samantha.

Para a segunda temporada, embora tenhamos pistas de como será o enredo, não sabemos como os novos personagens inseridos devem lidar com seus próprios desafios em meio aos personagens veteranos. É provável que os novos integrantes do elenco retornem aos seus papéis e explorem melhor novas interações.

Como a segunda temporada foi renovada em março, é provável que tenhamos novos episódios em dezembro de 2022, quando se completa um ano da estreia da primeira temporada.