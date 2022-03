Terry Crews compartilha vídeo com sósias brasileiros de ‘As Branquelas’

Sósias de personagens do filme 'As Branquelas' (Foto: Reprodução/Instagram)

Um clássico entre o público brasileiro, “As Branquelas” rende memes e situações engraçadas até hoje, mesmo após quase 18 anos do lançamento do filme.

Mais uma prova de que a produção é uma paixão nacional apareceu nesta semana: o ator Terry Crews compartilhou um vídeo em que um grupo de artistas fazem sósia dos protagonistas do filme.

Nas imagens, Lucas Rafael da Silva e Thiago Reis fazem as vezes das irmãs Tiffany e Brittany, enquanto Danyel Araujo Costa é o “Latrell carioca”.

O grupo aparece curtindo um pagode em um bar em Copacabana, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

O vídeo chegou até o ator de uma forma bem simples, na verdade. O cantor Marcelo Martins, que frequenta o bar, gravou um pedacinho da performance dele em que o trio aparece. Na sequência, postou em seus stories, no Instagram, e marcou Terry Crews - que compartilhou em sua própria conta.

latrell brasileiro cantando samba no bar de copacabana com as branquelas pic.twitter.com/dyoKcewVvs — acervo iconoclasta (@acervomanga) March 18, 2022

“Eu até marquei o ator pra ele ver a publicação, mas essas coisas são muito difíceis de acontecer, eu nunca imaginei que ele fosse compartilhar”, disse Marcelo, em entrevista ao portal G1.

Essa não foi a primeira vez que o artista viu o trio de sósias. “Eles também foram no quiosque no fim de semana anterior, mas eu não consegui tirar foto. Aí no domingo, dia 6, eles foram já com o Latrell Carioca, e aí foi um estouro. Eles vieram dançando e aí eu falei, vou ter que fazer um vídeo. Gravei cantando o refrão junto com eles e deu toda essa repercussão”, explicou o cantor.

Com a repercussão, o sambista conta que seus seguidores estão aumentando. Em poucas horas, ele ganhou mais de 800 novos seguidores.

Danyel Araujo, o “Latrell carioca”, se emocionou com a boa recepção das pessoas. “É uma alegria muito grande pra gente toda essa repercussão, não esperávamos isso mesmo. Está sendo um momento muito alegre, de as pessoas estarem tendo um carinho pelo nosso trabalho e reconhecendo nosso trabalho como artista”, disse ao G1.

