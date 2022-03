Scooby diz que esqueceu como se faz sexo após período no ‘BBB 22′

Ficar confinado tem vários “efeitos colaterais”. Para Pedro Scooby, o período em que está no “BBB 22″ gerou uma espécie de “amnésia”. Isso porque, em conversa com Gustavo na festa do líder, o surfista revelou que esqueceu como se faz sexo.

“Vou ter que falar para minha mulher assim: ‘Amor, calma que eu não sei mais fazer amor. Eu não sei mais como se transa. Tenho um negócio aqui mais eu nem lembrava mais como usar’”, disse Scooby após ouvir uma música que falava justamente sobre sexo.

“Tu lembra, mas que a primeira não vai durar”, disse Gustavo.

“Ai já emenda a primeira na segunda, né?”, perguntou Scooby.

“Exato, esse é o espirito”, finalizou o colega.

Scooby é casado com a atriz e modelo Cintia Dicker.

Cantoria na festa do líder

A festa do líder de Arthur Aguiar animou brothers e público. A produção montou um palco para que os confinados soltasse a voz e a cantoria rolou solta. Um dos momentos mais emblemáticos da noite foi a apresentação do ator e do amigo Paulo André.

Juntos, eles cantaram “Depois da Chuva”, uma música de “Rebelde”, folhetim da Record TV em que Arthur foi um dos protagonistas.

O PA está realizando um sonho, cantando ao lado do Arthur em rede nacional uma música de rebelde. PA zerou a vida. #bbb22 #redebbb #festadolíder #arthuraguiar #pa pic.twitter.com/0f7CbNMNdI — BBBon (@coloreavida) March 24, 2022

Mais sucessos rolaram ao longo da festa. No Twitter, fãs do reality show elogiaram a performance dos rapazes.

Liderança de Arthur

Arthur Aguiar mandou Laís para o paredão em seu reinado no 'BBB 22' (Reprodução/Globo)

A liderança de Arthur na casa do “BBB 22″ ficou marcada por seu “tiro certeiro”. Ao paredão, ele indicou Laís, que foi eliminada com nada menos do que 91,25% dos votos.

Laís disputou a preferência do público com Douglas Silva e Eliezer. Indicada pelo líder da semana, Arthur, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.

Vale lembrar que no último jogo, o embate entre Arthur e Laís foi um dos mais polêmicos, já que a médica elencou o ator como o mais arrogante da do “BBB 22″, e o que não faltou foi troca de farpas.

Ao receber o título, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”. Já Laís rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.