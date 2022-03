Lollapalooza: quem é Alan Walker, DJ que esconde rosto com máscara mesmo antes da pandemia

Mesmo após a liberação do uso de máscaras em espaços abertos na cidade de São Paulo, quem for ao Lollapalooza na próxima sexta-feira (25) lembrará dos dias mais tensos da pandemia - especialmente os espectadores do Palco Perry’s by Doritos.

O show de encerramento da primeira noite do palco é com ninguém menos que o DJ Alan Walker. Nascido no Reino Unido, ele foi criado na Noruega e é lembrado por conta de seu hit “Faded”. Outra bem reconhecida é “Alone, Pt. II”, que conta com os vocais da cantora Ava Max.

Porém, o artista chama a atenção de sua plateia por conta com um acessório inusitado: ele sempre se apresenta usando uma máscara, bem similar àquelas que o mundo começou a utilizar em 2020, para se proteger do coronavírus.

Contudo a motivação do DJ é completamente diferente. Ele faz uso de máscaras para preservar a imagem e evitar ser reconhecido na rua - tal qual a cantora pop Sia e o cantor country Orville Peck fazem.

“A ideia era criar um símbolo de união e indicar que qualquer um pode estar no meu lugar, fazendo o que eu faço, e por isso coloco um capuz e a máscara para mostrar que todos podem ser ‘walkers’”, disse Alan Walker em entrevista ao portal G1.

Ele revelou ao site que deseja chamar Alok para uma participação em sua apresentação no Lollapalooza Brasil. O encontro ainda não é certeza, já que o DJ goiano se apresenta no dia seguinte, no mesmo palco - mas ele fizeram uma dupla no Lollapalooza Chile. Será que vem aí?

Lollapalooza 2022

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Miley Cyrus.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

