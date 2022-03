Leandro, do KLB, oficializa união com Natália Guimarães após 14 anos e duas filhas

Leandro, do KLB, se casa com Natália Guimarães em SP Instagram (Reprodução)

O cantor Leandro, do grupo KLB, e a modelo Natália Guimarães se casaram na última quarta-feira (23) em São Paulo. A celebração aconteceu exatamente na data em que o casal completa 14 anos juntos.

O espaço A Casa Jardins sediou a cerimônia religiosa. As filhas gêmeas, Maya e Kiara, foram as daminhas de honra.

Em seguida, uma festa intimista reuniu cerca de 60 convidados, entre familiares e amigos próximos.

Natália explicou o motivo pelo qual só agora o casal resolveu oficializar o matrimônio. “No começo do nosso relacionamento, a gente não sabia se iria casar oficialmente. Quando engravidei, não ia casar só porque estava grávida. Depois, veio a sensação de que já estávamos casados”, disse ao site da revista Quem.

O evento foi coordenado pelo cerimonialista Junior Donatto, amigo do casal e responsável pelas festas da família. “As meninas nasceram e a cada festa que fazíamos para elas, o Junior sempre falava: ‘Ainda vou fazer seu casamento’. Deu certo!”, disse a noiva.

Como foi o casamento

Ainda de acordo com a Quem, Natália, de 37 anos, chegou ao local em um carro modelo 1939 com uma placa personalizada com a data do casamento. Ela caminhou pelo altar ao som de “Um Anjo”, da banda KLB. Seu vestido foi assinado pelo estilista Alexandre Dutra.

Já Leandro, de 40 anos, usou um terno sob medida assinado pelo alfaiate Bernardo Akel.

Maya e Kiara, de 8 anos, levaram as alianças e entraram ao som a música “A Thousand Years”, com vestidos criados especialmente para elas por Le Infance.

Entre os padrinhos, estavam Bruno e Kiko, irmãos de Leandro e companheiros de banda, e suas respectivas amadas, Malu Prange e Francine Pantaleão, assim como os empresários Renata Bessa e Nelson Kaufman.

O bolo, feito por Cezar Cassiano, era de recheio de leite condensado com coco e massa com raspas de limão siciliano.

O casal publicou em suas redes sociais um resumo da noite especial. Assista:

