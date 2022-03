‘Inventando Anna’: Ex-personal trainer a real Anna diz o que é verdade na série da Netflix

O sucesso da série ‘Inventando Anna’, que conta parte dos golpes financeiros de Anna Sorokin, sob o codinome de Anna Delvey, na cidade de Nova York, vem fascinando o público da Netflix. A série está, pela sexta semana consecutiva, na lista das Top10 produções mais vistas no Brasil e também em 92 países.

Mas quem é Anna Delvey? Ou melhor, Anna Sorokin? A série da Netflix conta os fatos ocorridos de 2013 a 2017, quando Anna se passava por uma falsa herdeira russa e enganou diversas celebridades, banqueiros, hotéis e socialites de Nova York. Anna Delvey teve sua história publicada na mídia inicialmente no artigo da jornalista Jessica Pressler para a revista New York.

“Eu trabalhei com pessoas que têm dinheiro real a maior parte da minha carreira. Quando você tem, você nunca ostenta. Então eu tinha dúvidas quando se tratava de Anna, mas ao mesmo tempo pensei, posso estar errado?”, disse a ex-personal trainer de Anna Delvey Kacy Duke, em entrevista para a Grazia.

A personagem de Kacy é interpretada na série da Netflix pela atriz ganhadora do Emmy Laverne Cox. A real Kacy conta alguns detalhes que foram ajustados, digamos assim, na série da Netflix para tornar o enredo mais interessante.

O empréstimo milionário

Os gastos de Anna mostrados ao longo dos oito episódios da série são verdadeiros, exceto, como os créditos de abertura dizem: “Esta história é completamente verdadeira, exceto pelas partes que são totalmente inventadas”. O pedido de empréstimo de 40 milhões dólares para construir a suposta Fundação Anna Delvey, foi na verdade de 22 milhões dólares.

As dívidas nos hotéis

Anna realmente gerou uma conta de mais de 30 mil dólares no Hotel 11 Howard. Além disso, sua ex-amiga Rachel DeLoache Williams realmente pagou 62 mil dólares pela hospedagem no hotel La Mamounia, no Marrocos. Anna também acumulou dívidas tanto no Beekman Hotel quanto no W New York Union Square.

Robin Hood

Segundo Kacy, Anna não é nenhuma Robin Hood, como alguns espectadores podem achar depois de assistir à série da Netflix. Simplesmente “ela tinha que manter a aparência por todos os meios necessários”, explica Kacy. Ela revela ainda que nunca apresentou queixa contra Anna Delvey, mas diz que ela ainda deve as sessões de treinamento e o voo de volta para casa de Marrakech, no Marrocos.