Influenciador fitness come cérebro cru e defende dieta inusitada

A cada dia surge uma nova dieta que se torna popular entre as pessoas que querem perder peso, aumentar a massa muscular ou simplesmente tentar ser mais saudável, mas um influenciador americano chocou as redes sociais ao mostrar o que come para ficar em forma: cérebros.

“O que fazer quando não se tem muito tempo para cozinhar? Como dois ovos crus e um cérebro cru de vaca”, diz o fisiculturista Weam Breiche em um vídeo postado no TikTok, pouco antes de morder um enorme cérebro cru.

“110 gramas de proteína, 1100 calorias”, diz ele no final do vídeo, que foi visto por mais de 13 milhões de pessoas.

Weam Breiche tem mais de 120 mil seguidores no TikTok e defende sua “dieta carnívora”, que envolve comer apenas carne, peixe, ovos e laticínios.

Em outros vídeos, Weam recomenda comer cortes incomuns de carne, como testículos, para diminuir o colesterol. “Você também pode acompanhar com manteiga”, comenta ele em um deles, pouco antes de morder uma barra daquele produto.

O influenciador disse que este é seu estilo de vida há muito tempo, garantindo que, se uma pessoa fizer 90% de sua dieta com carne, poderá “reverter diabetes, pressão arterial, doenças cardíacas e muitas doenças autoimunes”, segundo o site Indy100.com.

“Li vários livros sobre ser carnívoro e essa dieta é descomplicada. Você pode desenvolver o risco de uma infecção bacteriana, mas com um corpo saudável, você é totalmente capaz de destruir bactérias nocivas”, disse ele ao New York Post.

Em outros de seus vídeos, o fisiculturista ainda dá conselhos sobre como substituir comida em geral por carne. Como um em que ele recomenda comer carne seca em vez de pão no café da manhã.

O americano não é o primeiro influenciador a defender uma dieta inusitada, dezenas deles já expuseram suas curiosas formas de comer no Instagram e no TikTok, vários deles com dietas parecidas com a de Weam.

No entanto, vários de seus vídeos têm um aviso do TikTok que diz: Participar desta atividade pode resultar em danos a você ou a outras pessoas.