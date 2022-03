Estreias da Netflix em abril tem novas temporadas de ‘Elite’ e ‘Ozark’

Abril está chegando e, com ele, as novidades mensais da Netflix. Trinta e oito produções estão previstas para este mês, de novos filmes a temporadas atualizadas das séries - mas é possível que novidades ainda não anunciadas também entrem.

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: ‘Stranger Things’ tem primeiras imagens da quarta temporada divulgadas

Séries de TV

The Home Edit - A Arte de Organizar: Temporada 2 (01/04)

Elite: Temporada 5 (08/04)

Disque Prazer (08/04)

No Xadrez (12/04)

A Sogra Que Te Pariu (13/04)

Anatomia de um Escândalo (15/04)

Os Herdeiros da Terra (15/04)

DC’s Legends of Tomorrow - Temporada 6 (15/04)

Better Call Saul: Temporada 6 (19/04)

Boneca Russa: Temporada 2 (20/04)

Coração Marcado (20/04)

Heartstopper (22/04)

Sunset - Milha de Ouro: Temporada 5 (22/04)

Ozark: Temporada 4 - Parte 2 (29/04)

Confie em Mim (em breve)

Filmes

Eternamente Demais pra Mim (01/04)

Metal Lords (08/04)

Ainda Estou Aqui (08/04)

As Garotas de Cristal (08/04)

Escolha ou Morra (15/04)

A Princesa da Yakuza (20/04)

A Caminho do Verão (22/04)

Silverton: Cerco Fechado (27/04)

Lua de Mel com a Minha Mãe (29/04)

Bohemian Rhapsody (30/04)

Documentários e Especiais

De Volta ao Espaço (07/04)

Abercrombie & Fitch: Ascensão e Queda (19/04)

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (27/04)

Crianças e Família

Capitã Nova (01/04)

Ovos Verdes e Presunto: Temporada 2 (08/04)

Mistérios Animais (12/04)

Battle Kitty (19/04)

As Crônicas de Usagi: O Coelho Samurai (28/04)

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 2 (29/04)

Animes