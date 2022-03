Este é o filme turco da Netflix que está levando os espectadores às lágrimas

A Netflix lançou recentemente em sua plataforma o filme turco “Meu Porto Seguro”. O longa rapidamente se tornou um dos mais vistos no Brasil na última semana.

O motivo? O drama traz uma abordagem delicada sobre dinâmicas familiares em meio a doenças terminais.

Melissa (Asli Enver) é a protagonista dessa história. Ela é diagnosticada com uma doença terminal, com apenas mais cinco meses de vida.

Para seus dias finais, ela resolve viver de forma leve e bem humorada. Mãe solteira, ela está preocupada com o futuro de seu filho Can (Mert Ege Ak), de seis anos, mas decide não contar a ele sobre sua doença.

É nesse momento que ela conhece Firat (Kaan Urgancıoğlu), um empresário famoso, que aparece em importantes revistas de negócios.

O primeiro encontro do casal é desconfortável, mas logo ele assume um papel importante nos últimos dias de Melissa.

O filme é dirigido por Ketche, diretor reconhecido por seu trabalho com séries na televisão turca.

Assista ao trailer de “Meu Porto Seguro” (é preciso ativar a tradução das legendas, pois a Netflix não divulgou um trailer em português):

Estreias da Netflix em março

O mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

Leia também: ‘Stranger Things’ tem primeiras imagens da quarta temporada divulgadas