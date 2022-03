‘Dueto de milhões’: Arthur e PA soltam a voz na festa do líder; internet elogia

Arthur e PA soltam a voz em festa do líder no 'BBB 22' Globoplay (Reprodução)

A festa do líder de Arthur Aguiar no ”BBB 22″ animou brothers e público. A produção montou um palco para que os confinados soltasse a voz e a cantoria rolou solta. Um dos momentos mais emblemáticos da noite foi a apresentação do ator e do amigo Paulo André.

Juntos, eles cantaram “Depois da Chuva”, uma música de ”Rebelde”, folhetim da Record TV em que Arthur foi um dos protagonistas. Assista:

O PA está realizando um sonho, cantando ao lado do Arthur em rede nacional uma música de rebelde. PA zerou a vida. #bbb22 #redebbb #festadolíder #arthuraguiar #pa pic.twitter.com/0f7CbNMNdI — BBBon (@coloreavida) March 24, 2022

Mais sucessos rolaram ao longo da festa. No Twitter, fãs do reality show elogiaram a performance dos rapazes. Veja:

THURRA E PA A DUPLA DE MILHÕES ALÔ ALÔ CONTRATANTES



FESTA DO REI ARTHUR — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) March 24, 2022

Arthur e PA tem que fazer algum feat aqui fora, a vibe deles cantando é de MILHÕES #BBB22

pic.twitter.com/b4ob1PYwuW — maria (@nygmalpha) March 24, 2022

JUSTIN BIEBER sendo cantado pelo Arthur e PA, como não amar? Amo uma dupla. Love Yourself é tudo pra mim!! O Feat de Milhões.😍



FESTA DO REI ARTHUR #BBB22 pic.twitter.com/x5NForQvxP — Tropa do Thurrar✨🏁🌊🎲 (@SuperMBrasill) March 24, 2022

Liderança de Arthur

A liderança de Arthur na casa do “BBB 22″ ficou marcada por seu “tiro certeiro”. Ao paredão, ele indicou Laís, que foi eliminada com nada menos do que 91,25% dos votos.

Laís disputou a preferência do público com Douglas Silva e Eliezer. Indicada pelo líder da semana, Arthur, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.

Vale lembrar que no último jogo, o embate entre Arthur e Laís foi um dos mais polêmicos, já que a médica elencou o ator como o mais arrogante da do “BBB 22″, e o que não faltou foi troca de farpas.

Ao receber o título, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”. Já Laís rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

Amiga de Jade Picon, Laís esteve ao lado da influenciadora digital até a sua saída. Mas não foi apenas o jogo que chamou a atenção do público, que ficou atento a cada detalhe. A sister foi alvo de críticas logo no início do programa, quando foi acusada de racismo por alguns fãs do reality show após eles identificarem que a médica fazia supostas imitações de movimentos de macacos.